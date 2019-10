Les agriculteurs vont bloquer l'autoroute A7, d'Avignon à Mornas, ce mardi

Par Marie-Audrey Lavaud , France Bleu Vaucluse - Mis à jour le -

Les agriculteurs organisent une opération escargot à partir de 10h ce mardi depuis Avignon et jusqu'à l'aire de repos de Mornas sur l'autoroute A7. La FNSEA, principal syndicat agricole, se mobilise partout en France et en Vaucluse contre le CETA, les zones de non traitement et "l'agribashing".