Les agricultrices de la Creuse lancent leur calendrier

Département Creuse, France

Il y avait le calendrier des pompiers, le calendrier des PTT.... Pour l'année 2020, vous pouvez aussi acheter le calendrier des agricultrices! Pour la première fois, douze Creusoises ont accepté de poser dans leurs fermes.

Une photo prise pendant le shooting avec les agricultrices - Xavier

L'idée a germé au sein de la commission des agricultrices de la FDSEA 23. Elle souhaitent ainsi montrer le monde paysan sous un visage plus féminin.

Un quart des chefs d'exploitation sont des femmes

En France, d'après une étude de la MSA (en 2016) près d'un quart des chefs d'exploitations sont en fait des cheffes. 111 000 femmes ont leur propre fermes. Au total, plus de 500 000 femmes travaillent dans le monde agricole.

Béatrice apparaît en décembre sur le calendrier - Xavier

L'an dernier, un calendrier centré sur les agricultrices a été réalisé à l'échelle régionale. Les Creusoises ont eu envie de se réapproprier l'idée. A travers ce calendrier, elles souhaitent montrer qu'elles ont leur place dans l'agriculture et qu'elles sont capables de "faire aussi bien que les hommes", explique Adeline Leroux, éleveuse de chèvres et de moutons au Moutier-d'Ahun.

Séverine illustre le mois de novembre - Xavier

"Je pense que les gens sont toujours restés dans l'idée que ce sont les hommes qui travaillent sur l'exploitation et que le femme est derrière les fourneaux. Alors que les temps ont changé", indique Séverine Bry, la présidente de la commission des agricultrices de la FDSEA 23.

Chaque agricultrice a choisi le cadre et le thème de sa photo

Si l'on feuillette ce calendrier, on peut voir le quotidien des agricultrices du département. Au mois de janvier, l'une d'elles apparaît au milieu de son troupeau de moutons.

Sylvie et ses moutons illustrent le mois de janvier - Xavier

Au mois de mai, une autre creuse une tranchée sous un hangar.

Pascale apparaît au mois de mai - Xavier

Au mois de septembre, Carole Alabergère, éleveuse de bovins à Genouillac apparaît en train de dételer une faucheuse.

Carole est au mois de septembre - Xavier

Comme tous les vrais modèles, Carole s'est fait canarder: "Il y a eu plusieurs clichés, le photographe a fait pas mal de prises", se souvient la jeune femme.

Des photos dans la bonne humeur

"Sur le coup on ne réfléchit pas, on s'amuse, on est entre nous", raconte Adeline Leroux.

Le photographe en pleine action - FDSEA 23

Ce n'est que dans un second temps, qu'elle a pris conscience de l'impact de ce calendrier: "Maintenant on réalise vraiment que les gens vont nous avoir chez eux, posées dans la cuisine, à côté du calendrier des pompiers."

"On a un peu peur, bien sûr", renchérit Emmanuelle Poirier, éleveuse de bovins à Saint-Priest-la-Feuille, qui servait de modèle pour la première fois .

On se demande qu'elle image on va avoir, ce que les gens vont penser. Mais je pense qu'on va au delà de ça quand on fait ce genre d'actions pour la cause des femmes

Le calendrier est en vente depuis quelques jours. Vous pouvez l'acheter en contactant la FDSEA 23 et toutes les agricultrices qui ont posé. Le prix est libre.

Les agricultrices de Creuse espèrent avoir plus de visibilité. © Radio France - Xavier

Par ailleurs, les agricultrices à l'origine du projet espèrent que ce petit coup de projecteur poussera d'autres femmes à rejoindre la commission des agricultrices de la FDSEA 23.