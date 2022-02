Les aides à domicile de Dordogne vont recevoir plus de 1.300 voitures

Le département de la Dordogne annonce qu'en 2022 et 2023, plus de 1.300 voitures seront prêtées à 25 des 27 services de soins infirmiers à domicile. Une dépense pour le département de près de 4 millions par an pour aider les aides à domicile et rendre ces métiers "visibles".

Ce n'est plus 1.000 mais bien 1.327 voitures qui seront prêtées aux aides à domicile de Dordogne. Le département a fait l'état des lieux des besoins des Ssiad, des 25 des 27 services de soins infirmiers à domicile qui ont accepté sa proposition. Le Conseil département a loué pour trois ans des véhicules pour équiper les aides à domicile qui se déplacent beaucoup et très souvent avec leur propre véhicule.

Des voitures louées en lising pendant 3 ans

Les Clio et les C3 de toutes les couleurs, louées en lising par le département, doivent arriver dans les Ssiad cette année et jusqu'au premier trimestre 2023. Elles roulent à l'essence ou au GPL / essence et elles seront attribuées en priorité aux aides à domicile qui font le plus d'heures. Un arrivage échelonné à cause de la forte tension sur les demandes dans le secteur automobile.

Avec cette mesure, le département veut revaloriser le métier d'aide à domicile, souvent considéré comme un métier "invisible, mal payé et pas assez considéré" explique Germinal Peiro. Il s'est inspiré de l'expérimentation menée dans la Vallée de la Vézère et dans le secteur des Bastides. Cela ne coûte rien aux aides à domicile, tout est pris en charge par le département.

3,8 millions d'euros de coût pour le département

Ce prêt de voitures va coûter chaque année au département 3,8 millions d'euros. Cela prend en compte la location, l'entretien et l'assurance de chaque voiture. Pour le moment, le conseil département s'est engagé sur trois ans.