Les aides à domicile du SIVOM du Béthunois n'accompagneront plus les seniors hors de Béthune à la rentrée

236 personnes âgées du grand Béthunois n'auront plus d'aide à domicile via le SIVOM à partir du 1er septembre (photo d'illustration).

A Allouagne près de Béthune (Pas-de-Calais), Jean Pailleux, 90 ans, fait partie des 236 personnes âgées qui n'auront plus d'aide à domicile dès le 1er septembre prochain via le SIVOM du Béthunois. Dans un courrier qui lui a été adressé le 10 juillet, le syndicat explique vouloir recentrer son activité à Béthune uniquement, car son service d'aide et d'accompagnement à domicile est en déficit.

Entre incompréhension et amertume

"Comment je vais faire ? Vous voyez, moi je suis en fauteuil roulant. J'ai quelqu'un qui vient m'aider à préparer les repas, à m'habiller, à me déshabiller. Comme beaucoup de personnes de mon âge, j'ai des problèmes urinaires donc à me changer la couche aussi", s'émeut Jean Pailleux.

Depuis plus de six mois, deux fois par jour, cet habitant d'Allouagne bénéficie du service d'aide à domicile du SIVOM. "On a un cœur nous, il y a un lien qui se crée. Nos aides sont habituées à nous. On est jeté comme des malpropres, je suis très triste", ajoute-t-il non sans émotion.

"On a été prévenu du jour au lendemain. On en a gros. Imaginez quand on intervient auprès des personnes âgées pendant 15 ans, la panique des personnes âgées là, c'est très compliqué et très difficile", explique Dorothée, une auxiliaire de vie qui va être redéployée à Béthune. A Allouagne, une dizaine d'usagers sont concernés par cette décision et vont devoir se tourner vers d'autres prestataires.

Un déficit de plus deux millions d'euros

Le SIVOM du Béthunois (30 communes, 116 000 habitants) veut recentrer son service uniquement sur Béthune. "Cela fait 35 ans que le SIVOM a un service d'aide et d'accompagnement à domicile, cela fait 35 ans que ce service est déficitaire", explique Pierre-Emmanuel Gibson, président du syndicat.

"C'est un budget annexe du syndicat. Depuis la période covid, ça s'est aggravé avec les différentes hausses des fonctionnaires, c'est bien pour eux mais nous on n'a pas les moyens d'assumer cela, plus les primes et la revalorisation des indemnités kilométriques" décrit le président du SIVOM.

Le service d'aide à domicile est en déficit de plus de deux millions d'euros. Un prévisionnel que nous avons consulté envisage un déficit de plus de 3 millions d'euros à la fin de l'année 2023. "On réduit l'activité, ça ne veut pas dire que l'on ne vas plus être en déficit mais on aura un déficit convenable. On ne peut plus supporter un tel déficit qui risquerait de mettre en péril l'ensemble du SIVOM", explique Pierre Emmanuel Gibson.

"A quand une loi sur le grand âge?"

"Moi je m'engage devant vous, toutes les personnes âgées concernées par cette décision auront une aide à domicile à la rentrée. Nos équipes, une dizaine d'agents y travaillent. Déjà une cinquantaine d'entre eux ont retrouvé une aide à domicile", explique Pierre-Emmanuel Gibson.

Concernant, les 33 CDD qui ne seront donc pas renouvelés, le SIVOM s'engage à leur trouver du travail dans leur branche en contactant d'autres prestataires. "Moi je m'interroge et je pose la question : elle est où cette loi sur le grand âge promise par le gouvernement qui nous permettrait nous collectivité de pouvoir nous occuper de nos aînés correctement ?", conclut-il.