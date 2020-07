Les aides à la langue basque reconduites, malgré la crise

La crise sanitaire ne devrait pas laisser trop de dégâts parmi les associations qui œuvrent en faveur de la langue basque. Le gouvernement de la communauté autonome d'Euskadi et l'Office Public de la Langue Basque (EEP-OPLB) ont reconduit leur enveloppe annuelle de 1.930.000€. Une somme non seulement reconduite, mais en plus 75% de la subvention a été versée par anticipation pour des associations à la trésorerie parfois fragile.

La convention-cadre qui lie l'Office Public à Bayonne et le gouvernement basque de Vitoria-Gasteiz court jusqu'en 2022, elle avait été signée pour cinq ans en 2017. Les pouvoirs publics ont aussi décidé de donner le statut d' "opérateur identifié" à six nouvelles associations: désormais elles n’auront plus à remplir de demande de subvention chaque année. Elles vont signer un Contrat d'Objectifs et de Moyens et seront financées chaque année. Il s'agit d'Aldudarrak Bideo, l'hebdomadaire Herria, Hitza, Kazeta.eus, Errobi promotions et l'université basque d'été UEU.

Les radios associatives basques Euskal Irratiak font partie des opérateurs historiques © Radio France - Bixente Vrignon

Maite Dobaran (Ministre de la Culture): "pour les associations et les opérateurs privés, c'est très important de sécuriser les aides financières" Copier

Laguntzen hiru laurdenak aitzinetik emanak

Bestalde, ikusiz krisa egoera, Euskara Erakunde Publikoak (EEE) adostu du maiatzean, eragile nagusien segurtasun finantzarioa laguntzeko helburarekin 2020ko %75eko lehen zatiaren ordainketa aitzinatzea. Diru laguntza urtero bozkatzen da 2017tik eta 2020a arte. EEEk emaiten du 1.530.000€ Eusko Jaurlaritzak 400.000€ emaiten duelarik.