Les aides du CCAS supprimées pour les auteurs d'incivilité à Sillé-le-Guillaume

A Sillé-le-Guillaume, au nord-ouest du Mans, le maire prends les incivilités très au sérieux. Leurs auteurs se voient supprimer leurs droits aux aides ponctuelles du Centre Communal d'Action Sociale. Une mesure qui a fait parler d'elle récemment, mais que Gérard Galpin applique depuis son premier mandat en 2015.

Rendre publique la mesure

Cette mesure a récemment été appliquée à trois administrés soupçonnés d'avoir violemment agressé un couple dans les rues de Sillé-le-Guillaume le 11 octobre dernier. Lorsqu'ils se sont présentés au CCAS pour obtenir des aides ponctuelles, ils ont été notifié qu'ils n'y avaient momentanément plus droit. Une décision que le maire de la ville, Gérard Galpin, a décidé de rendre publique. "Cette fois, on a affaire à des énergumènes qui ne sont pas corrects du tout, je ne peux pas accepter que ça se passe comme ça dans ma ville, et donc j'ai voulu faire savoir ce qui arrive à ces personnes". Plus d'aides pour l'alimentation le chauffage, ou encore l'eau courante pour ces trois personnes donc. Jusqu'à ce qu'elle fassent preuve d'un comportement citoyen.

"Lorsque ça arrive, je reçois les personnes, je leur explique pourquoi j'ai pris cette décision, à chaque fois" précise le maire.

Trois à cinq personnes concernées par an

Car cette mesure n'est pas nouvelle pour l'édile de Sillé-le-Guillaume. Depuis son premier mandat en 2015, il l'applique à tous ses administrés qui auraient un comportement déplacé. Chaque semaine, il fait le point avec la gendarmerie : "lorsque j'ai des signalements de personnes qui ont des comportements inadmissibles, envers les citoyens, les gendarmes ou les élus, je prends cette décision."

Mais l'élu tient à relativiser : cette décision ne concerne que trois à cinq personnes par an. Et d'ajouter qu'il n'est pas le seul à l'appliquer : "j'ai reçu des centaines de messages d'autres maires, qui me soutiennent, et me disent qu'ils font pareil. Je pense que d'autres collègues vont maintenant avoir la franchise de le dire et de le faire savoir." Du côté de l'association des maires de la Sarthe, le président Emmanuel Franco reste plus prudent : il comprend la mesure prise par Gérard Galpin, mais ne souhaite pas "que cela se démocratise à outrance" : "un maire n'a pas lieu d'agir à la place d'une instance judiciaire, mais il reste garant de la tranquillité publique de ses administrés."