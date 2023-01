Les Aix-d'Angillon : "Les Vallières" parmi les meilleures maisons de retraite en France

L'Ehpad des Aix-d'Angillon, "Les Vallières", vient de recevoir le trophée d'Or national du meilleur rapport qualité/prix. Ce trophée d'or lui a été décerné par le site maison de retraite sélection (MDRS.fr), un site indépendant qui envoie des enquêteurs anonymes pour évaluer les maisons de retraite. 1.223 établissements ont été visités en 2022.

ⓘ Publicité

La résidence "Les Vallières" des Aix-d'Angillon, au nord de Bourges, est un établissement médicalisé public financé par le conseil départemental du Cher. Un tout nouvel établissement ouvert en octobre 2021. L'ancienne résidence, au centre de la commune, n'était plus aux normes. Le prix de journée est de 64 euros.

Les Vallières, la maison de retraite des Aix d'Angillon, près de Bourges, décroche le trophée d'or du meilleur rapport qualité/prix © Radio France - Michel Benoit

La gestion se fait en toute transparence insiste la directrice Mireille Naboudet, pour ajuster le coût au plus près des besoins : "C'est une très bonne gestion au quotidien de la part de la Mutualité du Bien Vieillir. On est assisté par des cabinets comptables, et ensuite, en toute transparence, les budgets sont retransmis à l'ARS (Agence régionale de santé) et au conseil départemental pour être toujours à l'équilibre. Notre bâtiment est neuf et bien équipé. Les chambres des résidents les plus dépendants disposent par exemple de rails au plafond pour faciliter les transferts et les manipulations. C'est plus confortable pour la personne âgée mais aussi pour notre agent et il y a moins d'arrêts de travail, moins d'absences. Les équipes fonctionnent mieux."

Un musicien est venu dispenser une animation aux ainés. © Radio France - Michel Benoit

Et visiblement les résidents se sentent très bien dans cette maison de retraite. Jeanne vient de fêter ses 101 ans : "Je suis née le 18 janvier 1922, explique la vieille dame qui déguste une part de gâteau. C'est sûr, je me sens un peu vieille ! Mais j'ai la chance d'être en bonne santé. Je suis très bien ici."

Christa, élue au conseil de vie sociale © Radio France - Michel Benoit

La résidence compte 76 chambres avec salle de bain personnelle. On peut même venir avec son animal de compagnie (à condition d'être autonome). Gérard et Christa ont été élus au conseil de vie sociale. "Le personnel est charmant " nous confient-ils. On a un bon animateur. Il nous sort aussi. Hier, on est allé à la maison de la culture à Bourges. On va au restaurant. Franchement, on n'est pas maltraités ici. A table, on peut toujours s'arranger. Si on n'aime pas les œufs, le cuisinier nous fait un steak haché." Christa aurait bien une suggestion. "J'aimerais qu'on aille plus souvent au cinéma."

Mireille Naboudet, directrice aux côtés de quelques agents de l'établissement

Tout cela pour 64 euros par jour. Huit aides-soignantes par 24h, et cinq auxiliaires de vie, ergothérapeute, psychologue. "Les infirmières et le médecin coordinateur sont financés par l'Agence régionale de santé, ajoute Mireille Naboudet. On met en place un vrai accompagnement individualisé. Dès qu'un agent est informé par un résident de quelque chose de particulier le concernant, bien sûr qu'il le dit mais cela va au delà. On le formalise dans un logiciel de traçabilité de soins. On formalise tout. Le psychologue ira par exemple discuter avec un résident qui ne veut plus descendre pour manger. On ne laisse rien en suspens." Un signe qui ne trompe pas, les 76 chambres disponibles sont toutes occupées.