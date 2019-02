Les Aixons vont pouvoir voter pour le projet de réhabilitation des anciens thermes nationaux

Aix-les-Bains, France

Les habitants d'Aix les Bains sont invités à choisir parmi trois projets

La ville a donc choisi de consulter les habitants et d’organiser un vote pour qu’ils puissent choisir le projet qu’il préfère. Cette semaine trois réunions publique sont organisées, lundi, mercredi et vendredi. Ces trois réunions présenteront successivement les trois projets des architectes, un projet par soir. Chaque architecte expliquera ses choix, tous auront le même temps de parole lors de chaque réunion. A partir de samedi les trois projets seront exposés et expliqués au public dans le hall des anciens thermes nationaux. Les aixois peuvent voter à partir de samedi 9 février et jusqu’au 23.

Pour sauver le bas, il faut inventer le haut - Renaud Beretti, maire d’Aix les Bain

Dans chaque projet, « le bas » des thermes, le hall actuel restera un lieu accessible au public. L’idée c’est d’accueillir des servies de la mairie, des commerces et même une médiathèque. « Le haut » comme dit Renaud Beretti le maire, ce sont les logements, 180 au total.

Ce projet de réhabilitation des thermes est monumental. Cela fait déjà plusieurs années qu’il a été commencé, abandonné, remis à l’ordre du jour. Pour le budget on parle de 90 millions d’euros.

Un renfort aux multiples casquettes pour mener à bien ce projet en la personne de Jean Fabre

C’est Jean Fabre qui a été choisi par le maire pour coordonner les différentes facettes de ce projet. Jean Fabre, les gens de montagne le connaissent bien : guide de haute montagne, il a fait partie de l’expédition d’Afanassieff dans le Fitz Roy en 1979.

L’homme a aussi fait carrière dans le corps préfectoral, notamment en Outre Mer. En Savoie, il été le patron du comité d’organisation des championnats du monde de ski de Val-d’Isère.

Trois réunions publiques et une exposition à partir de samedi 9 févier