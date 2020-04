Les Alcooliques Anonymes de Savoie mettent en garde contre les apéros du confinement

Lever le coude à défaut de serrer des mains. Confinés, et certains soirs un peu confits. Autant l’avouer, après une anxiogène première semaine de confinement, est venu poindre en nous le "besoin de soupape". Ce fut la découverte du "Visio-apéro", "festif", geek, tendance. Le verre virtuel semble moins nocif, il est admis, encouragé. Et puis, on est serein, on ne va pas conduire après. On reste chez soi.

La mécanique du verre quotidien

Après la découverte, est venue la confirmation.

Assignation dans l’appartement, télé-travail chaotique, "continuité pédagogique" kafkaïenne, et surtout le "Corona-fout-la trouille". "Purée, j'ai de la fièvre, là ? La gorge gratte. Le nez coule, et moi avec..."

Besoin de soupape. Allez ! Juste un petit apéro décontractant. Ersatz de champagne hyper sucré pour les jeunes, deux rondelles de saucisson et trois Apéricube. Un petit verre pour papa et maman. Et le tour est joué. L'improbable tunnel du confinement laisse entrevoir une lueur d'espoir, la team indoor conjure à peu de frais la journée sous tension.

Allocution du Président, anniversaire de mamie, les copains de Paris, le changement d'heure, le début des vacances, la dent de lait du benjamin qui est tombée... on "fête" désormais à peu près tout ce qui passe à l'horizon du confinement. A force de remontants, on finit par cultiver sa descente.

Sur la précieuse liste de courses hebdomadaires, on a vu apparaître des noms exotiques à fort degrés - le pic fébrile du caddie à roulette. Jusqu’au jour où, en plein milieu de semaine, votre fils de 6 ans tire la sonnette d’alarme, en tout cas un signal, de son ton si enjoué : " Papounet ! On fait l'apéro, ce soir ! "

Là, Papounet s’est dit qu’il fallait en parler à Danielle, 25 ans aux Alcooliques Anonymes à Aix-les-Bains, Chambéry et l’Avant-Pays-Savoyard.

"C'est ahurissant ! Des gens qui ne buvaient jamais se mettent à boire tous les soirs !" - Danielle des Alcooliques Anonymes

Elle s’est sortie de l’alcool après un long combat. La bienveillante Danielle sait de quoi elle cause. "C'est ahurissant ! Ces apéros improvisés qui se multiplient. Des gens qui ne buvaient jamais se mettent à boire tous les soirs ! On a l'impression d'être ensemble même si on ne l'est pas. On a une illusion de relation sociale qu'on a perdu à cause du confinement. On se donne aussi une bonne raison de boire. Les gens ne perçoivent pas qu'ils prennent un très gros risque pour l'avenir."

La dépendance à l'alcool, ça va très vite !

La question qui nous taraude est la suivante. Après un premier mois, se profile un deuxième mois de "Allez ! Un petit décontractant..." Peut-on basculer, devenir alcoolique en aussi peu de temps ?

Danielle est catégorique. "La dépendance à l'alcool, ça va très très vite. La première semaine, vous prenez un verre qui vous fait du bien, qui vous apaise en cette période si angoissante du coronavirus. La deuxième semaine, il vous faut deux verres."

Oui, mais si je suis raisonnable ?

"Peu importe l'alcool, peu importe la quantité. C'est le fait de boire tous les soirs et d'en ressentir le besoin. Et de ne plus parvenir à passer un ou plusieurs jours sans boire. Un apéro le week-end, oui. Tous les jours, non ! C'est très difficile de revenir en arrière. Croyez-moi ! "

"J'ai peur pour l'après confinement. Les rechutes et les nouveaux cas." - Danielle, Alcoolique Anonyme en Savoie

Ce n'est pas la morale, mais son expérience qui guide la mise en garde de la Savoyarde. Les interdictions sont suffisamment nombreuses en ce moment. Son message est un warning, une petite lumière " Attention ! " qui doit clignoter chez chacun de nous qui traversons une période hors norme.

L'après-confinement va être terrible pour certains

Celle qui ne boit plus une seule goutte d'alcool depuis 25 ans redoute l’arrêt du confinement, quand il va aussi falloir arrêter le « Allez, ça détend..." quotidien ou presque. D’ores et déjà, elle s'inquiète devant le mutisme du répondeur des permanences téléphoniques d’alcooliques anonymes. Il est vide. "Aucun appel ! Je suis sûre que certains, en fragilité, ont rechuté et qu'ils ont besoin de boire en ce moment. C'est terrible." Avant le confinement, Danielle recevait cinq appels de détresse par semaine en moyenne. A tel point, qu’elle vérifie tous les jours si le téléphone n’est pas en panne.

Elle vérifie aussi tous les jours comment va son fils. "J'ai très très peur. Quand je lui parle le soir, je sens qu'il n'est pas net. Il boit trop. Je suis si inquiète pour les mariages, les enfants, les conséquences de tout ça."

Des réunions d'alcooliques anonymes par téléphone

Les réunions d’anciens alcooliques sont salutaires, d’après Danielle. "Vous pouvez essayer tous les médicaments et tous les médecins, même les meilleurs. Rien ne remplace un ancien alcoolique qui vous soutient. Il faut bien sûr un suivi sérieux avec des spécialistes, des psys et on a énormément besoin des groupes de parole."

Avec le confinement , la réunion physique n’est plus possible. Le groupe d’une trentaine de compagnons dont fait partie Danielle se soutient au téléphone. Avec de la Visio , mais sans apéro.

➜ Permanence téléphonique des Alcooliques Anonymes 24 h sur 24. 7 jours sur 7. Valable dans toute la France. 09 69 39 40 20

➜ Un autre site internet utile : www.alcool-info-service.fr