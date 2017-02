Les Allemands sont plus âgés que les Irlandais!

Les jeunes quittent les campagnes de la vieille Europe: l'âge médian de la population est plus élevé en zone rurale. Et la région d'Europe la plus jeune se trouve en France. C'est l'île de Mayotte, où un habitant sur deux est mineur!

L'âge médian de la population est plus élevé en zone rurale, nous confirme une étude d'Eurostat, l'office de statistique de l'Union européenne. La région la plus jeune est française, c'est l'île de Mayotte, où l'âge médian se situe à 17 ans et quelques mois, contre 42 ans et demi dans l'ensemble de l'Union européenne. A l'autre extrême, l'Eurytanie, en Grèce, affiche 53 ans et demi d'âge médian.

Précisions que l'âge médian n'est pas exactement l'âge moyen. C'est la valeur qui se trouve tout pile au centre de la courbe. Une donnée qui nous confirme que la population européenne prend de l'âge. Les habitants des zones rurales vieillissent tandis que les jeunes rejoignent les villes. Ce n'est pas une nouveauté.

Les jeunes Français sont en ville

La France n'échappe pas à cette tendance. Sans surprise, les départements qui accusent l'âge médian le plus élevé sont peu peuplés, comme la Nièvre, le Lot ou la Creuse. Dans le bassin parisien, l'indicateur d'Eurostat flèche les 35-40 ans. Les moins de 35 ans en Guyane et à la Réunion.

La population allemande, elle, a basculé nettement dans la maturité. Dans les Länder de l'Est, un habitant sur deux a plus de 50 ans. A l'ouest, près de la frontière française, la moitié des Allemands a plus de 45 ans. A l'inverse, un Irlandais sur deux a moins de 40 ans. Le voisin turc, lui aussi, est très jeune: dans la majeure partie de ce pays, l'âge médian est inférieur à 35 ans.

Les baby-boomers en pleine forme

Partout, dans l'Union européenne, la part des plus de 65 ans s'accroit. C'est une donnée qui va peser dans les politiques européennes. La natalité baisse tandis que la proportion des personnes âgées dépendantes augmente. Dans l'UE, on compte en moyenne un senior de plus de 65 ans pour quatre personnes en âge de travailler, un senior pour trois en Allemagne, en Grèce ou en Italie. Le taux de dépendance des citoyens les plus âgés augmente également, quasiment 30% en 2015.

