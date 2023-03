Les Alpes en mode slow tourisme ? "Cela permet d'étaler les saisons et faire vivre les locaux", estime l'Ancef

Alors que la saison touristique hivernale se termine en Isère sur un bilan mitigé , le secteur s'interroge sur les évolutions dans les années à venir. Un colloque sur le slow-tourisme et le sport santé en montagne se tient ce jeudi et vendredi à Grenoble. L'organisatrice, Marion Patry, directrice de l'Ancef, la Fédération nationale pour le développement des Sports et du Tourisme en montagne, est l'invitée de France Bleu ce jeudi 30 mars.

Le slow tourisme, "autrement dit "tourisme doux", c'est une façon de profiter des vacances autrement, de ne pas avoir d'objectifs de performance. Partir aussi un peu plus longtemps et autrement, prendre le train ou le bus", explique Marion Patry.

"L'idée est aussi d'étaler les saisons. Aujourd'hui, en particulier sur l'alpin, on est sur une fréquentation très restreinte, de quelques mois dans l'année. Nous on incite les gens à y aller à d'autres périodes et cela peut faire vivre les locaux et les commerces toute l'année" estime l'organisatrice du colloque.