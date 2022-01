Les Alpes-Maritimes département où l'on vit le mieux en région PACA

La belle vie. La Côte d'Azur est le premier département de la région dans le palmarès des villes et villages où il fait bon vivre.

Le palmarès, réalisé par l'association du même nom et basé sur 187 critères objectifs, est révélé par le Journal du Dimanche.

Nice 7ième

Dans les villes de plus de 2 000 habitants, Nice est la première ville de la région en se classant 7ième. Cannes et Antibes sont respectivement 30 et 31ième. Les Alpes-Maritimes est le département où l'on vit le mieux puisque les Bouches-du-Rhône n'ont aucune ville dans ce classement, le Var 2 (Hyères et Toulon) le Vaucluse 1 (Avignon).

Aucune commune distinguée également dans les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes.

Le bonheur à Théoule-sur-Mer

Dans les communes de moins de 2 000 habitants, 2 sont dans le palmarès : Théoule-sur-Mer (7ième) et Falicon (20ième)

Dossier, avec interview également de David Lisnard, président de l'Association des maires de France, à lire dans le Jdd