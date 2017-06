Les Alpes-Maritimes, département où les pompiers sont le plus sollicités

Les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes se préparent en ce moment pour les incendies. Comment se préparent-ils ? Où y a t-il le plus de risques dans le département ? Le colonel Alain Jardinet nous a répondu.

Alain Jardinet est le patron des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes. Il était notre invité à 7h50 sur France Bleu Azur.

Comment les pompiers se préparent-ils ?

Le colonel Alain Jardinet nous a parlé de la préparation des pompiers juste avant l'été : "On prépare le matériel et les hommes. Les sapeurs-pompiers s’entraînent à des tactiques de lutte contre les feux. Les officiers utilisent un simulateur feux de foret pour réapprendre à maîtriser un incendie. Ce simulateur est très important. Sur un incendie on peut mettre jusqu'à 580 pompiers sur le terrain. C'est en fonction de la météo et des risques que les hommes sont mobilisés."

Tout le département est à risque

Alain Jardinet nous a parlé des zones à risques : "Tout le département est à risque. Il y a 236.000 hectares de forêt dans les Alpes-Maritimes. le risque est principalement sur l'Estérel, Tanneron ou les Paillons. Cette sécurité nous coûte 2,7 millions d'euros par exemple pour l'année 2015."

Les pompiers sur-sollicités

Alain Jardinet nous a également parlé des interventions très nombreuses réalisées par les pompiers : "Les Azuréens font beaucoup plus attention en ce qui concerne les feux de forêt. En revanche, nous avons le taux de sollicitation le plus important de France. Face à ce taux de sollicitation, nous sortons beaucoup en intervention parce que nous sommes dans un milieu beaucoup plus urbain. On nous appelle pour tout et pour rien."