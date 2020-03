Coronavirus : les Alpes-Maritimes, premier département à instaurer un couvre-feu

Le préfet des Alpes-Maritimes est le premier à instaurer un couvre-feu à l'échelle départementale. Il prend effet dès ce samedi, à partir de 22 heures et jusqu'à 5 heures du matin. "Aussi longtemps que durera le confinement national", insiste son chef de cabinet Jean-Gabriel Delacroy. Les règles sont donc plus sévères qu'à l'échelle nationale. "Le décret pris par le Premier ministre le 16 mars dernier permet aux préfets de départements d'aller plus loin s'il estime nécessaire. Nous l'avons estimé nécessaire dans les Alpes-Maritimes".

Cinq maires des Alpes-Maritimes avaient déjà instauré un couvre-feu

Cette décision a été prise suite à de nombreuses demandes d'élus. Cinq maires maralpins ont déjà pris des arrêtés municipaux pour instaurer un couvre-feu. Ceux de Vallauris, Menton, Roquebrune-Cap-Martin, Nice et Mougins. "Nous avons jugé plus simple d'harmoniser les règles dans tout le département".

Jean-Gabriel Delacroy déplore par ailleurs que le confinement soit pris à légère par certains. "Toute la journée nous avons constaté qu'il y a encore beaucoup beaucoup de monde en ville, à la campagne sur des sentiers de randonnée, sur des sentiers du littoral. Trop de monde ! Il _marquer les esprits et de franchir un pas en imposant ce couvre-feu_."

Puis, le soir lorsque les magasins sont fermés certains se rassemblent encore alors qu'il n'y a plus aucune raison d'être à l'extérieur. " Nous avons remarqué des attroupements au quartier des Moulins à Nice. On a eu quelques remontées extravagantes : des personnes qui se cachent dans les rochers. C'est invraisemblable! Donc nous serons encore _plus sévères dans les contrôles_".

Que va changer le couvre-feu ?

Les personnes qui travaillent pourront toujours se déplacer entre 22 heures et 5 heures du matin, si elles possèdent un justificatif. Il en est de même pour les déplacements pour motif de santé et pour motif familial impérieux. "Bien sûr, on n'empêchera pas une personne ne rendre visite à un parent en difficulté" précise Jean-Gabriel Delacroy.

Nous avons demandé aux commerces alimentaire de fermer plus tôt

En revanche, les deux dérogations ne sont plus valables : celles pour effectuer un achat de première nécessité. "Nous avons demandé aux commerces alimentaire de fermer plus tôt pour que les clients puissent rentrer chez eux et qu'ils ne soient pas pris au piège par le couvre-feu". Les déplacements brefs pour faire un peu de sports ou pour promener son chien près de chez soi ne sont plus autorisés entre 22 heures et 5 heures du matin.

2.500 procès-verbaux dressés dans les Alpes-Maritimes en cinq jours

Le non-respect du couvre-feu est d'une contravention de classe 4, c'est-à-dire 135 euros d'amende, qui peut être majorée à 375 euros si elle n 'est pas payée immédiatement. Comme le non-respect du confinement. Depuis mardi, 2.400 procès-verbaux ont été dressés dans les Alpes-Maritimes.