Les Alsaciens appelés à choisir le logo de leurs plaques d'immatriculation

Avec la création de la collectivité européenne d'Alsace, les habitants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin vont pouvoir choisir le logo qui figurera sur les plaques d'immatriculation à partir du 1er janvier 2020. Ouverture des votes ce mercredi 30 septembre.

C'est l'un des privilèges de la création de la Collectivité européenne d'Alsace. Les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin proposent aux Alsaciens de participer au choix du logo qui pourra figurer sur leurs plaques d’immatriculationà partir du 1er janvier 2021.

La consultation s’ouvre à partir du 30 septembre et s’organisera jusqu’au 1er novembre 2020. Elle offre le choix entre trois propositions et se fait via une plateforme de vote en ligne.

Les trois logos de plaques d'immatriculation proposés.

Depuis 2015, le marqueur "Alsace" a été remplacé par celui du "Grand-Est"

A l’issue de cette consultation, le marqueur qui aura obtenu le plus de suffrages deviendra le marqueur officiel des plaques d’immatriculation alsaciennes. Les résultats seront communiqués courant novembre.

Cette possibilité d'apposer l'identifiant de la Collectivité européenne d'Alsace est l'une des dispositions de la déclaration signée à Matignon en octobre 2018 sur l'avenir institutionnel de l'Alsace. Elle figure dans un arrêté publié dimanche 17 mai au Journal officiel.

Instaurée en 1920 pour identifier chaque véhicule, la plaque d'immatriculation a évolué au fil du temps. Depuis 2015, le marqueur "Alsace" a été remplacé par celui du "Grand-Est". Avec la naissance de la Collectivité européenne d'Alsace, un marqueur alsacien sera donc de nouveau apposé au-dessus des numéros 67 et 68.