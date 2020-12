Les alternatives des pompiers de Vendée pour distribuer leurs calendriers malgré le confinement

Le porte-à-porte pour distribuer les traditionnels calendriers des pompiers n'est pas possible en ce mois de décembre à cause de la pandémie de coronavirus. En Vendée, l'amicale des sapeurs-pompiers de Pouzauges a trouvé des alternatives afin de tout de même récolter quelques fonds, essentiels.

La Sainte-Barbe, célébrée ce vendredi 4 décembre, est habituellement un jour de fête chez le sapeurs-pompiers. Mais cette année, les festivités ont rejoint la longue liste des événements annulés à cause du coronavirus. En ce mois de décembre, les pompiers ne viendront pas non plus frapper à votre porte car la traditionnelle distribution du calendrier n'est pas possible.

C’est un immense manque à gagner pour les amicales de sapeurs-pompiers qui organisent ces distributions. Les dons apportés par les riverains en échange des calendriers s’élèvent en effet à plusieurs dizaines de milliers d’euros chaque année.

"L'argent récolté nous sert à payer les assurances et à aider les pompiers en cas d'accident en service ou dans la vie courante, on est là pour les aider et ça nous sert aussi pour des moments conviviaux une fois par an, explique Estelle Mathé, la présidente de l’amicale de Pouzauges, en Vendée. C'est essentiel parce que c'est la seule rentrée d'argent qu'on a à Pouzauges."

Calendriers et cagnotte dans les commerces essentiels

L’amicale a donc cherché des alternatives pour compenser l’annulation du porte-à-porte et éviter de jeter à la poubelle les calendriers déjà imprimés.

"On a décidé de mettre des calendriers à disposition dans les commerces de première nécessité - boulangeries, pharmacies, tabacs et épiceries - dans chaque commune de notre secteur pour que toute la population puisse avoir ce calendrier 2021 et on a mis en place une cagnotte en ligne sur leetchi.com", détaille Estelle Mathé. Ces options évitent aux donateurs de multiplier les déplacements pendant ce confinement.

Il y a des gens qui attendent le calendrier chaque année, comme 'un cadeau de Noël’.

Ces solutions sont efficaces puisque "pour le moment, on n'est pas déçus. On s'attendait à ce que ça fonctionne moins que les années précédentes mais on est agréablement surpris, les gens sont conciliants et comprennent notre démarche."

Il y avait notamment les passionnés et les collectionneurs. "Il y a des gens qui attendent le calendrier chaque année, comme 'un cadeau de Noël’. On a même eu des gens qui sont venus les demander directement à la caserne", sourit la présidente de l’amicale.

Pas de reprise du porte-à-porte, même après le 15 décembre

Certaines amicales de pompiers espèrent pouvoir refaire du porte-à-porte à partir de la deuxième phase du déconfinement, le 15 décembre. Mais il restera une autre barrière : le risque attentat. Le plan Vigipirate est à son plus haut niveau d'alerte depuis le 29 octobre et les pompiers, comme les policiers, les gendarmes ou encore les militaires, peuvent représenter des cibles et sont donc invités à limiter leur présence en uniforme sur la voie publique.

Et puis "le risque Covid ne va pas disparaître à partir du 15 décembre", souligne Estelle Mathé. Alors pour toutes ces raisons, l'amicale de Pouzauges ne reprendra pas la distribution à domicile cette année. Les calendriers seront disponibles jusqu'à la fin janvier dans les commerces partenaires.