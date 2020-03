Les amateurs de football privés de matches en Mayenne ce week-end

En raison des récents épisodes de pluie en Mayenne, toutes les rencontres départementales de football sont reportées sine die. Une décision annoncée il y a quelques heures par la Commission Départementale d'Organisation des Compétitions.

De nombreux terrains sont gorgés d'eau, et même complètement inondés pour certains. Ces reports concernent aussi les rencontres inter-district avec la Sarthe.

La Commission, sur son site internet, précise qu'elle a "décidé d'annuler les coupes et challenges garçons et filles U13, U15 et U18. Seul le Festival U13 garçons et filles est maintenu".