Les amateurs de sensations fortes savourent chaque matin l'encierro des fêtes de San Fermin à Pampelune-Iruña

Après deux années blanches à cause de la pandémie, du 7 au 14 juillet, la capitale de la Navarre est à nouveau le théâtre de lâchers de taureaux dans les rues de la ville. Sur un parcours de 850 mètres, les fameux encierros réunissent des milliers de participants et des millions de téléspectateurs.

Chaque jour, des milliers de personnes suivent l'encierro à Pampelune et devant leur téléviseur

Depuis 1876, les encierros sont une véritable une tradition, et après deux années blanches liées au Covid-19, cette semaine de nombreux jeunes participent à ces courses de 850 mètres reliant une étable et les arènes de Pampelune qui cette année fête leur centenaire.

Montée d'adrénaline et gros risques. Les encierros provoquent des blessés pratiquement tous les jours. Il y a 13 ans, un homme avait même perdu la vie à cause d'un taureau. En 1947 et 1980, deux taureaux avaient chacun tué deux hommes!

L'encierro est une course rapide, violente et intense. Elle a une vitesse moyenne de 24 km/h. En quelques minutes, deux milles participants défient six taureaux. Des éleveurs, charpentiers, policiers et ambulanciers s'activent également pour que la manifestation ait lieu avec le moins d'égratignures possibles!

L'encierrillo a lieu chaque soir lorsque les éleveurs conduisent les bêtes vers une étable où elles passent la nuit. - Mairie de Pampelune

L'encierro est toujours très attendu. Chaque jour, spécialistes et novices de tout le Pays Basque et du monde entier se donnent rendez vous près de la statue de San Fermin en contre bas de la mairie. L'encierro est toujours précédé d'une prière dédiée au co-patron de la Navarre. En basque et en castillan, les coureurs réclament la bénédiction à celui qui fut le premier évêque de la ville:

« A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, Nos guíe en el encierro, dándonos su bendición Viva ! Gora ! » « Entzun arren San Fermin zu zaitugu patroi! Zuzendu gure oinak entzierro hontan otoi. »

Le cantique bilingue est chanté à trois reprises peu avant 8 heures. La meute s'élance ensuite sur la montée de Santo Domingo, la place de la mairie, les emblématiques rues de Mercaderes, Estafeta et Telefónica pour arriver dans les arènes où les taureaux sont dirigés vers les étables avant les corridas qui ont lieu chaque après-midi depuis la fin du XIVème siècle. L'encierro dure environ deux minutes et réunit sur toute la planète des millions de téléspectateurs avides des images captées par une trentaine de caméras et un drone.

Les encierros commencent en contre bas de la rue Santo Domingo derrière la mairie de Pampelune-Iruña - Mairie de Pampelune

Les coureurs de l'encierro tentent de surmonter leur peur Copier

Dans la capitale de la Navarre, pour assister à l'encierro les balcons se louent entre 80 et 150 euros pour seulement quelques secondes de sensations fortes. © Radio France - Franck Dolosor

Chaque jour les encierros provoquent plusieurs blessés © Radio France - Franck Dolosor

Après l'encierro, les coureurs analysent leurs performances avec petit-déjeuner : chocolat et churros! © Radio France - Franck Dolosor

Erreportaia euskaraz Iruñeko entzierroetan Copier