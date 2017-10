Les amendes pour incivilité ont augmenté de 113% à Paris

Avec plus de 60 000 procès-verbaux dressés depuis janvier, le nombre de verbalisations pour des incivilités a explosé à Paris. Cette augmentation de 113% par rapport à l'an dernier est due à la création en septembre 2016 de la toute nouvelle "brigade anti-incivilités" voulue par Anne Hidalgo.

La maire de Paris Anne Hidalgo a présenté ce lundi le tout premier bilan de la nouvelle Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection, plus communément appelée "Brigade anti-incivilités". Depuis janvier, les 1900 agents de la brigade ont infligé plus de 60 000 PV pour des actes d'incivilité dans la capitale, soit 113% de plus que l'an passé.

Ce sont surtout les amendes pour des jets de mégots qui ont explosé affichant une augmentation de +723%. Viennent ensuite les dépôts sauvages de déchets sur la voie publique avec une hausse de 237% des verbalisations. Concernant les "épanchements d'urine" comme on dit pudiquement, c'est +103%. Un bilan qui réjouit la maire de Paris Anne Hidalgo.

"On est sur un rythme qui amène à faire comprendre à chaque parisien que la ville est notre bien commun et qu'il faut donc en prendre soin et que si l'on est pas trop précautionneux on est là pour les rappeler à l'ordre" (Anne Hidalgo)

En Janvier 2018 les équipes seront renforcées pour passer de 1900 à 3200 agents. La mairie de Paris va en effet récupérer dans son giron les pervenches qui travaillaient jusqu'ici pour la Préfecture de Police.