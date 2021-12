Les Amiénois auront-ils bien du foie gras pour les fêtes ?

Seul le foie gras cru pourrait venir à manquer, selon les commerçants, et uniquement à quelques jours du Nouvel An.

Parmi les incontournables des fêtes de fin d'année, le foie gras reste bien installé sur les tables françaises. Or, la filière a été confrontée cette année à plusieurs cas de grippe aviaire, entrainant une baisse de la production. De quoi craindre des pénuries pour les fêtes ?

Chez les professionnels de la vente et de la restauration, L'inquiétude n'est pas encore trop forte. "Je ne dirais pas qu'on aura une pénurie cette année, _il y aura du foie gras pour la fêtes_, mais ça pourra être tendu", explique Sylvain Carmier, gérant d'une épicerie fine à Amiens, qui ne s'inquiète d'ailleurs que pour les tous derniers jours de décembre.

Le foie gras cru, seul menacé par une hausse des prix

Il ne s'attend pas à une hausse des prix, le coût du produit brut ne constituant qu'une petite partie du produit travaillé, cuit ou mi-cuit. "La hausse, on la verra surtout dans l'assiette chez le restaurateur, qui lui va acheter le foie gras cru, aux prix du marché. Par contre en épicerie fine, grande et moyenne surface, ce sera sensible. Ceux qui vont être impactés, ce seront ceux qui l'achètent cru".

Transformé, travaillé, le foie gras peut facilement valoir cinq ou six fois le produit brut. Mais ce foie gras là ne devrait pas manquer pour les Fêtes. © Radio France - Bastien Roques

Pour voir les prix grimper, il faudra donc plutôt regarder du côté des boucheries. Pascal Crépy en tient une en centre-ville. Ses foie gras crus déveinés ne dépassent pour l'instant pas les 30 euros. "Ils sont à 60 euros le kilo, _un tout petit peu plus chers que d'habitude_, de 2-3 euros".

Approvisionnement assuré pour Noël, plus incertain au Nouvel an

Pour l'instant, il arrive encore à satisfaire la demande de ses clients. "Sur cette semaine, j'en ai déjà plus d'une vingtaine en commandes. Pour Noël, je suis sûr d'être approvisionné, il faut faire attention pour la nouvelle année".

Côté restaurateurs aussi, on affiche une certaine sérénité. "Mon approvisionnement reste normal cette année par rapport à il y a deux-trois ans. Même au niveau des tarifs, ils sont redevenus très corrects. Il n'y aura pas de soucis jusqu'au 31", prédit Sylvain Aubertie, chef cuisinier à Amiens. Epiciers, bouchers et restaurateurs s'accordent sur une chose : si tension il doit y avoir, ce ne sera que pour la toute dernière semaine de décembre.