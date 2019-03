Le colonel Beltrame, "héros des temps modernes", pourrait donner son nom à une rue lavalloise

L'association des amis des gendarmes de la Mayenne a demandé aux élus de Laval de baptiser une rue en hommage à ce gendarme tué lors d'une attaque djihadiste il y a un an. La décision doit être validée ce lundi lors du conseil municipal.

Laval, France

Il avait donné sa vie en échange de celle d'un otage lors d'une attaque terroriste dans un supermarché de Trèbes (Aude). Bientôt, le colonel Arnaud Beltrame pourrait donner son nom à une rue de Laval (Mayenne), dans le nouveau quartier Ferrié, en pleine construction.

La décision, discutée par le maire François Zochetto et ses adjoints, doit être validée ce lundi 1er avril lors du conseil municipal, auquel les habitants peuvent participer.

"Le colonel Beltrame est un exemple" - Michelle Morato Copier

Michelle Morato, la présidente de l'association des Amis de la gendarmerie de la Mayenne créée fin 2017, qui compte une trentaine de membres. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

"Un héros des temps modernes""

Pour rendre hommage à ce gendarme décédé à l'âge de 44 ans, l'association des Amis des gendarmes de la Mayenne a demandé aux élus lavallois de donner son nom à une rue. "Le colonel Beltrame est un exemple qui montre un chemin de droiture, de citoyenneté et de courage, tout simplement, explique Michelle Morato, la présidente de cette association créée fin 2017. Je n'aime pas parler de sacrifice personnel car c'est un professionnel qui a fait une analyse de situation, mais je crois qu'on peut parler de don de soi. Fondamentalement, le colonel Beltrame est le héros des temps modernes, et parfois un simple nom sur une plaque est un acte indélébile qui permet de garder une trace de ces actes héroïques."

@Amisdelagendar1 - Mayenne - bientôt une rue Colonel Beltrame a Laval ! - les @amisgendarmerie remercient les élus - Hommage et respect à ce héros qui a offert sa vie pour en sauver d'autres ... - pic.twitter.com/KnSCj151gt — Amisdelagendarmerie153 (@Amisdelagendar1) March 10, 2019

Partout en France, de nombreux lieux ont été nommés ou renommés en hommage au colonel Beltrame : une place à saint-Etienne, une autre à Tours, une rue à Pau, une avenue à Valence... Plus largement, Michelle Morato et la trentaine de membres de l'association désirent rendre hommage à tous les gendarmes, y compris ceux de la Mayenne : "L'acte du colonel Beltrame est aussi celui d'un corps d'armée courageux. Ils risquent leurs vies au quotidien, on l'oublie. Il ne faut pas résumer les actes héroïques à ce qui est emblématique : les héros discrets du quotidien existent aussi. Je crois que les Mayennais doivent soutenir leurs gendarmes parce qu'ils engagent tous les jours leurs vies, ils ont des contraintes professionnelles très fortes. ce sont les garants de l'ordre public, qui semble vécu comme une contrainte aujourd'hui mais qui est pourtant garant de notre liberté."