Les amis du vieux-Laval réclament une "construction audacieuse" place du 11-Novembre

L'association avance une feuille de route pour faire avancer le débat sur cette place lavalloise emblématique. Elle demande une construction "audacieuse" pour redynamiser le centre-ville.

"Des commerces, des halles, un lieu de rencontres, ça pourrait être un peu tout ça", expliquent les membres de l'association des Amis du Vieux-Laval. Ils dévoilent une feuille de route et rêvent d'un projet "audacieux" pour rendre attractif le centre-ville. Refaire la place du 11-Novembre et ses 10 000 mètres carrés, c'est un serpent de mer pour les nombreuses municipalités. Elle est jugée trop vieillotte, mal utilisée et peu pratique pour les voitures. "Il faut un projet phare, commence Jacques Collin nouveau membre et surtout ancien directeur des services de la ville. Laval a su faire des projets intéressants et ambitieux par le passé comme le Vieux Château ou encore la canalisation de la Mayenne. Réinvestir la place avec une nouvelle construction attirerait selon lui les populations de Laval et même des alentours.

Si le projet est encore flou, on ne s'interdit aucun tabou du côté de l'association. Oui, il sera possible de déménager le monument aux morts si nécessaire. L'idée pour eux est de faire avancer le débat, ouvrir le champ des possibles. Ils ont d'ailleurs rencontré la mairie, qui s'est dite "intéressée" par leur volonté, selon l'association. "L'idée est de faire un lieu où tous les Lavallois puissent se retrouver. Mais il faut surtout en faire un produit phare avec une belle architecture qui marque Laval dans son temps. Les constructions d'aujourd'hui sont le patrimoine de demain, c'est pour ça que nous nous intéressons à ce débat", conclut sa présidente Brigitte Nouveau.