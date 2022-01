Les amis indriens de Benjamin Brière, détenu en Iran, nous racontent sa vie en cellule

Les formations d'Issoudun dans l'Indre se mobilisent pour Benjamin Brière. Le touriste français, détenu en Iran depuis plus d'un an et demi, a été arrêté pour avoir pris des photos "interdites" dans un parc naturel avec un drone. Un tribunal révolutionnaire l'a condamné ce mardi 25 janvier à huit ans de prison pour espionnage et propagande contre le régime. Depuis sa cellule de prison, Benjamin Brière envoie parfois des courriers dans l'Indre. Il a gardé contact avec les équipes des formations d'Issoudun, qui forment les professionnels des métiers de la musique, où il était stagiaire en 2008.

"Ses conditions sont très compliquées"

Dans des lettres, Benjamin Brière leur raconte notamment ses conditions de détention. "Il a des hauts et des bas mais il commence à se faire à sa situation en prison, confie Stan Souedet, son ancien directeur de formation. Il a commencé à nouer des relations avec les gens, ils sont nombreux dans une petite cellule".

En cellule, Benjamin Brière peut également s'adonner à l'artisanat. "Il fabrique des sacs et des objets en cuir, ça l'occupe un peu mais ses conditions restent très compliquées, au niveau sanitaire, au niveau alimentaire et au niveau relationnel", précise-t-il.

S'il s'adapte lentement à sa situation, Benjamin Brière tient bon grâce à l'aide extérieure qu'il reçoit. "On lui écrit, on lui donne des nouvelles pour essayer de l'aider mais honnêtement, je ne sais pas comment il fait pour garder le moral", déplore Stan Souedet. Les formations d'Issoudun vont également bientôt lui envoyer un colis de livres et de photos en Iran pour essayer de lui remonter le moral.

Une condamnation "hallucinante"

L'organisme de formation ne comprend pas la condamnation du tribunal révolutionnaire iranien. "Voir Benjamin comme un espion, c'est quand même hallucinant, s'emporte son ancien directeur de formation. Il était simplement parti en road rip dans plusieurs pays, il voulait voyager et partager ses expériences".

Benjamin Brière partageait notamment son périple sur les réseaux sociaux. "On pouvait voir ses photos sur Facebook, c'est complètement hallucinant de l'accuser d'espionnage, on se croirait dans un film, ajoute-t-il. C'est difficile de se sentir impuissant face à cette situation, on aimerait pouvoir faire plus mais c'est compliqué".

Pour le faire libérer, les formations d'Issoudun écrivent notamment aux ambassades. Ils tentent également de mobiliser le monde du spectacle pour médiatiser l'affaire. La sœur de Benjamin Brière, Blandine, a aussi lancé une pétition pour faire réagir le gouvernement français. Elle compte déjà près de 100.000 signatures. Lien de la pétition : ici.