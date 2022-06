Les amoureux des grillades ont désormais accès à des barbecues connectés à Bourgoin-Jallieu

Si vous adorez les grillades mais que vous n'avez pas d'extérieur chez vous à Bourgoin-Jallieu, le bonheur vous attend dans le parc des Lilattes ! Un barbecue connecté vient d'être installé par la mairie, tout comme dans le quartier Champaret. Si les habitants se les approprient, quatre autres barbecues de ce type devraient être installés dans les différents quartiers de la ville d'ici 2025.

Pour utiliser l'un de ses barbecues, il faut télécharger une application sur son téléphone. C'est à partir de là qu'on peut déclencher le barbecue et lancer ses grillades.

Un barbecue pour plus de convivialité

Quand l'appareil fait "bip", "ça veut dire que vous êtes connectés" explique Sébastien Chalessin, conseiller municipal délégué aux espaces publics. "Vous avez un choix pour les légumes, le poisson ou les viandes et en fonction de ce que vous souhaitez, il va monter en température."

Il faut télécharger une application sur son téléphone portable. Elle permet de piloter le barbecue connecté et de choisir la température de cuisson. © Radio France - Noémie Philippot

Pour la viande, la plaque en inox monte à plus de 280 degrés, "c'est bien cuit !" estime l'élu qui vient de tester le barbecue flambant neuf avec une merguez. Charge ensuite aux Berjalliens qui souhaitent profiter de cet équipement de le nettoyer avec un peu d'eau pour éliminer la graisse.

La mairie appelle au civisme de chacun pour garder l'équipement en bon état

"On va tester très vite, c'est vraiment ce qui manquait au parc" assure Anthony. Ce collégien vient souvent prendre son repas de midi aux Lilattes avec des amies. "Des poivrons, des grillades, du poulet mariné, des saucisses, des aubergines ..." il connaît déjà le midi pour en profiter "avec des potes, entre midi et deux."

Avec cet équipement, le maire de Bourgoin-Jallieu Vincent Chriqui et le conseiller municipal délégué aux espaces publics Sébastien Chalessin veulent créer plus de convivialité dans le parc. © Radio France - Noémie Philippot

Les deux barbecues connectés ont coûte 9.600 euros à la mairie de Bourgoin-Jallieu. Ces équipement trottaient dans la tête du maire Vincent Chriqui depuis "des années, parce que j'ai vu ça à un salon des maires et j'ai dit : ce truc là, c'est génial." Mais il fallait trouver le modèle, le mode d'installation, c'est donc chose faite. "On est une ville un peu à la campagne, ou la campagne un peu à la ville donc on veut cultiver cet esprit-là. Tout le monde n'a pas un jardin, tout le monde n'a pas un balcon où on peut mettre un barbecue et là, tout le monde peut profiter du plein air."

Ces barbecues sont utilisables toute l'année de 11H à 22H. Inutile d'essayer de s'en servir en-dehors de ces horaires puisque grâce à la connexion, ils sont programmés pour ne pas démarrer en-dehors de cette tranche.