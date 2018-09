C’est l'un des changements de ce 1er septembre : six ans après la fin des lampes à incandescence, les commerçants n'ont plus le droit de vendre des lampes halogènes (à l’exception des modèles R7s et G9). La réglementation européenne interdit désormais la vente de ces modèles au profit des ampoules LED (diodes électroluminescentes) qui ont déjà conquis une large part du marché.

Les LED, plus économique et écologique

Entre 2016 et 2017, le nombre de lampes LED vendues a augmenté de près de 46 % (de 87 à 127 millions de ventes par an). Et "tout indique que cette tendance se poursuit et même s'accélère", selon Sébastien Flet Reitz, porte-parole du Syndicat français de l'éclairage contacté par l'AFP.

"Rentabilisée en moins d'un an" selon Bruno Lafitte, expert en éclairage à l'Ademe, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, une lampe LED présente le double avantage d'avoir une durée de vie plus longue que ses concurrentes et de consommer moins d'électricité.

La durée d'une lampe LED est en effet communément estimée à 15.000 heures, mais elle peut aller jusqu'à 40.000 heures estime l'Ademe. Soit beaucoup plus longtemps que les halogènes (2.000 heures) et les fluocompactes (8.000 heures), l'unique alternative qui s'offre désormais aux consommateurs.

Des effets sur la santé ?

Pour le Bureau européen de l'environnement, le retrait des halogènes est "une excellente nouvelle pour les consommateurs et pour l'environnement". D'après cette institution, une lampe halogène revient 6,3 fois plus cher en consommation qu'une LED.

Considérées comme plus écologiques, les LED qui émettent une lumière bleue sont toutefois suspectées d'avoir des effets toxiques par l'Anses, l'agence de sécurité sanitaire. D'après l'Ademe,"ce problème de lumière bleue est pris au sérieux maintenant. Les choses ont été faites" mais "il faut rester vigilant" estime Bruno Lafitte.

Le comité scientifique de la Commission européenne pour la santé a appelé, en juin, à "suivre attentivement" les effets à long terme de l'utilisation des LED dans la population, tout en indiquant qu'il n'y avait "pas d'évidence" d'effet néfaste direct des LED en utilisation normale.