Les anciens joueurs de l'OGC Nice jouent en Belgique pour la bonne cause

Nice, France

Ils sont 16 ex-joueurs de l'OGC Nice a avoir pris l'avion ce samedi pour la Belgique. Les anciens Aiglons affrontent une sélection de footballeurs français et belges à Beauraing au sud de Namur. Un match caritatif au profit de l'association "Rêve & Realité handicap 06" qui oeuvre pour les enfants atteint de polyhandicap. "On essaye toujours de répondre présent quand on nous sollicite, surtout quand c'est pour venir en aide auprès des enfants, détaille Patrice Alberganti, ancien attaquant de l'OGC Nice et président de l'association des anciens Aiglons. Aujourd'hui encore, on se doit de véhiculer une image positive en tant qu'ancien joueur de football, ancien joueur du Gym."

"On fait pas mal d’événement, poursuit Eric Cubilier défenseur formé au Gym. Et on aime se retrouver, enchérit Christophe Meslin ancien avant-centre de l'OGC Nice. En plus pour ce déplacement en Belgique on y va avec le survêtement du club ça nous rappelle des souvenirs, nos plus belles heures de joueurs professionnels. C'est un plaisir de partager ces moments là."