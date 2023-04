"Les anciens ne sont pas oubliés" : à Bayonne, une association emmène les seniors faire leurs courses

Faciliter la vie quotidienne des personnes âgées , en les emmenant faire leurs courses. À Bayonne, la Maison de la vie citoyenne (MVC) du quartier Saint-Etienne propose, chaque mardi, un "service courses" aux habitants âgés de 60 ans et plus. Les 14 bénéficiaires actuels déboursent un euro par trajet, en plus d'une adhésion annuelle à l'association de dix euros.

"Il y a vraiment une demande, un besoin. Parce que pour aller au Leclerc de Bayonne Nord", où les seniors vont faire leurs emplettes, "il faut prendre deux bus à l'aller et deux bus au retour. Donc imaginez avec les courses, c'est un peu galère", raconte Bruno Pescrilli, animateur référent seniors à la Maison de la vie citoyenne et conducteur du minibus de neuf places qui escorte les bénéficiaires du service. "Donc je vais les chercher à deux arrêts de bus, je les laisse une heure et quart au magasin, et ensuite je ramène leurs courses directement chez eux, à domicile."

"Je ne pourrai pas rester en appartement ni monter mes courses" sans cette aide, raconte Françoise, 89 ans, heureuse que "les anciens ne soient pas oubliés". "J'ai beaucoup de volonté mais j'ai des soucis de santé, dont une bronchite chronique depuis que j'ai 5 ans", ajoute Jocelyne. Martine, "jeune retraitée" qui devrait prendre "deux bus" pour aller au supermarché et donc "batailler" pour remplir son frigo, salue aussi l'existence de ce service. "Moi je conduis encore, mais je ne vais plus en ville parce qu'il y a trop de monde et que pour se garer c'est impossible", raconte de son côté Lucienne, 84 ans.

Partager des "bons moments"

Nicole, Jocelyne et Lucienne, bénéficiaires du "service courses" de la MVC du quartier Saint-Etienne de Bayonne, le 18 avril 2023. © Radio France - Margot Turgy

Pour les bénéficiaires, ce "service courses" est aussi l'occasion de "retrouver les copines et les copains", sourit Françoise. "On passe un bon moment, on rigole, on discute bien", souligne Jean-Michel, le seul homme du groupe "très bien entouré". "J'aime bien chahuter et m'amuser. Il y a vraiment une bonne ambiance", ajoute Claude, Bayonnaise de 75 ans. Une bonne ambiance entretenue par Bruno Pescrilli, "un amour" et "un bon chauffeur" très apprécié par les passagers du minibus.

"Saint-Étienne, c'est le quartier où j'ai mes racines. Il y a des mamies qui m'ont vu grandir et maintenant, je les vois vieillir. Il y a vraiment un côté affectif", raconte-t-il. Et une fois les courses déposées chez Françoise, Nicole ou Jocelyne, "parfois au troisième ou quatrième étage sans ascenseur" Bruno Pescrilli n'hésite pas à "changer une ampoule, regarder le téléphone qui ne fonctionne plus ou la télé, retourner le matelas une fois par an ... Il y a toujours des petites bricoles, et je le fais avec plaisir."

Bruno Pescrilli, animateur référent seniors à la Maison de la vie citoyenne du quartier Saint-Etienne de Bayonne, le 18 avril 2023. - Margot Turgy / Radio France © Radio France - Margot Turgy

