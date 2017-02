Les anciens salariés vosgiens de Poterie lorraine passent à l'action

Les anciens salariés de Poterie lorraine veulent porter plainte contre leur ancien patron. Il est soupçonné d'avoir détourné 900 000 euros des caisses de l'entreprise, aujourd'hui fermée. Ce samedi, les employés se réunissaient à Jeanménil, dans les Vosges, pour discuter des marches à suivre.

Certains ne s'étaient pas revus depuis la fermeture de l'entreprise, il y a un an. Les anciens salariés de Poterie lorraine se sont donnés rendez-vous à la salle des fêtes de Jeanménil, dans les Vosges, ce samedi 25 février pour faire le point.

Porter plainte contre leur ancien patron

La veille, les ex-délégués du personnel ont tenu une première rencontre avec leur avocat à Épinal. Ils voulaient connaître les modalités pour déposer plainte contre leur ancien patron, René Halphen. Il est soupçonné par le parquet d’Épinal d'avoir détourné 900 000 euros des caisses de Poterie lorraine. Les salariés comptent se constituer partie civile lors de la prochaine audience de l'accusé.

36 salariés sur 49 ont répondu présents à la réunion d'information pour porter plainte contre leur ancien patron. © Radio France - Marie Roussel

La grande inconnue, pour le moment, c'est le montant des frais de justice. Pascale Remy, assistante commerciale de Poterie lorraine pendant dix ans, espère qu'ils ne seront pas trop élevés. "La seule crainte aujourd'hui c'est les frais engagés par cette démarche parce qu'on a pas envie de payer encore quelque chose avec notre situation personnelle... " En effet, sur les 49 employés licenciés l'an dernier, seuls deux ont retrouvé un emploi.

Il faut qu'on se retourne vers nos assurances, savoir si on a une protection juridique pour le pénal", Pascale Remy.

Pour financer les démarches, les anciens délégués syndicaux ont donc demandé à tout le monde de se renseigner sur leurs assurances. Certaines proposent une protection juridique pour le pénal. C'est essentiellement de cela dont il a été question durant la réunion d'informations samedi.

Aller jusqu'au bout

En tout cas, une grande partie d'entre eux sont prêts à aller jusqu'au bout. Quelque soit le coût, ou la longueur des procédures judiciaires. "On l'a en travers de la gorge. On va tout faire pour le faire payer. A cause de lui il y a beaucoup de bonhommes qui ont perdu leur boulot et il a fait couler une entreprise vivable", dénonce Gaëtan, autrefois peintre dans l'entreprise.

Oui j'irai jusqu'au bout, ça c'est sûr. Mais je suis pas le seul, mes collègues qui sont ici sont aussi en colère, ils ont la rage comme on dit", Stéphane ancien salarié de Poterie lorraine aujourd'hui sans emploi.

Le prochain rendez-vous avec leur avocat est fixé le 8 mars.