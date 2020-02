Les anciens squatteurs de l'avenue de Muret installés au Parc des Expositions de Toulouse

Toulouse

Les occupants du squat de l’avenue de Muret sont installés depuis vendredi soir dans le Hall 8 du Parc des expositions sur l’île du Ramier à Toulouse. Ils sont 300 environ selon les associations. Ils viennent de Guinée, de Gambie, d’Afghanistan, d'Albanie. Il y a beaucoup de jeunes africains qui ont à peine 20 ans. Mais il y a aussi des familles pour qui a été installée une salle de jeux dans un coin du hall. Tout le monde dort sur des lits de camps. Les différents groupes sont juste séparés par des paravents.

On ne peut entrer dans le hangar qu'avec cette carte. © Radio France - SM

Un lieu sécurisé, surveillé par des agents de sécurité 24h sur 24h et dans lequel on ne peut rentrer qu'avec une carte. Mais évidemment, les lits rudimentaires, la promiscuité, la lumière allumée toute la nuit rend le lieu difficile. Beaucoup commencent à dire qu’ils iront chercher un autre squat.

Sour, vient de Gambie. Sa compagne est en enceinte. Il sait bien que ce n'est pas l'endroit idéal pour qu'elle mène sa grossesse. Copier

Interventions médicales

Cet hébergement ( mis à disposition par la mairie de Toulouse mais coordonné par l'Etat ) permet surtout l’accès à des blocs sanitaires, mais aussi la délivrance des petits déjeuners et repas du midi sur place. La préfecture ( qui ne veut pas communiquer pour le moment sur le nombre de personnes accueillies ) explique également que le travail d’évaluation sociale et individuelle sera poursuivi. Des interventions notamment de la protection maternelle et infantile, de médecins de la plateforme santé/précarité et de la cellule d’urgence médico-psychologique doivent prochainement organisées par la mairie de Toulouse.

Des familles entières sont accueillies dans le Hall 8, mais elle déplore le froid qui règne sur place. © Radio France - SM

Le hall 8 qui pourrait être ouvert au moins deux mois, le temps de trouver des solutions de relogement. La préfecture dit en tout cas que le site est ouvert pour une "durée qui reste à préciser".

Le site est surveillé 24h sur 24h. © Radio France - SM