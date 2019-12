Les anglais de Dordogne de plus en plus nombreux à demander la nationalité française.

La Dordogne compte 121 françaises et français de plus, de 24 nationalités différentes. Ils et elles ont été "accueillies" dans la nationalité française à la préfecture de la Dordogne ce mardi.

Dordogne, France

La cérémonie est forcément émouvante pour des hommes et des femmes qui attendent souvent cette naturalisation depuis des décennies. Ainsi Ali, tunisien arrivé en France en 1972, et aujourd'hui âgé de 76 ans est enfin devenu français. Il a des sanglots dans la voix lorsqu'il évoque un grand bonheur. C'est le meilleur jour de ma vie, être français c'est être libre, vivre en démocratie , vive la France! .

62 britanniques devenus français en Dordogne

Il y a aussi beaucoup d'anglais ce mardi dans les grands salons de la préfecture. 62 citoyens du Royaume Uni ont choisi la France loin du Brexit. D'ailleurs John Franks, retraité anglais installé à Saint Rabier depuis de longues années, ne veut même pas prononcer ce mot qu'il a en horreur. Mais finalement dit-il " ils m'ont rendu service parce que j'ai fini par faire le pas et reconnaître ce qui est la vérité depuis longtemps , je suis de culture française et c'est un bonheur fondamental pour moi d'être ici, d'être français."

Une consécration pour un jeune apprenti cuisinier venu du Bengladesh

C'est aussi un grand bonheur pour Ahmad Jobrul Hasan. Ce jeune réfugié est arrivé en France et en Dordogne en 2010. Pris en charge par l'Aide Sociale il a pu se former au métier de cuisinier au restaurant d'Eric Flourez le Tournebroche à Périgueux .Il a été sacré meilleur apprenti de Dordogne et a décroché la médaille d'argent à la finale régionale. D'ailleurs son engagement était perceptible dès les premières heures pour son chef d'apprentissage Eric Flourez. On a tout de suite compris que c'était quelqu'un qui voulait s'en sortir. On lui a fait confiance, il nous a fait confiance. Il ne s'est jamais démotivé , il a toujours travaillé et franchement il mérite tout çà. Aujourd’hui il faut quand même signaler qu'il est chef d'entreprise et qu'il emploie cinq personnes , c'est quand même extraordinaire, moi je trouve çà magnifique!

Ahmad Jobrul Hasan et son maître d'apprentissage Eric Flourez © Radio France - Valérie Déjean

Le jeune homme qui est venu en costume avec une pochette à la boutonnière a ouvert un restaurant à Limoges. Il tient précieusement ses documents devant lui, soulagé par ce nouvel épisode heureux de sa vie. J'ai galéré, mon parcours a été dur. J'ai beaucoup travaillé jusqu'à aujourd’hui , je ne suis jamais resté sans travailler. Et si désormais, il continue son chemin seul à la tête d'un restaurant à Limoges, il n'oublie pas d’appeler son ancien maître d'apprentissage à Périgueux pour quelques derniers conseils, presque dix ans après.