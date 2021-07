Les Anglais de retour en Dordogne après plusieurs mois d'absence

Dans le département le plus britannique de France (ils sont 8000 à résider en Dordogne), les Anglais se faisaient plus rares ces derniers mois. La crise sanitaire et les contrôles aux frontières ont dissuadé beaucoup de Britanniques possédant une résidence secondaire, ou venant régulièrement visiter leur famille, à venir en Dordogne. Avec l'été, à l'aéroport de Bergerac, nombreux sont ceux qui arrivent après plusieurs mois, voire deux ans d'absence.

"C'est la première fois que nous revenons depuis deux ans"

Jeudi 29 juillet, ils ne sont qu'une trentaine à sortir de l'aéroport à l'arrivée du vol entre East Midlands dans le centre de l'Angleterre et Bergerac. Tamara habite dans le Staffordshire, un conté dans le centre de l'Angleterre. "C'est la première fois que nous revenons depuis deux ans", sourit-elle. En temps normal, elle visite sa famille tous les deux mois. Mais avec les mesures de quarantaine imposées au retour en Angleterre, c'était trop compliqué avec les enfants. Ils restent donc un mois, pour que ça vaille le coup. Franck, lui, habite toute l'année en Dordogne, à côté de Monpazier. En général, il va en Ecosse pour voir son frère, sauf cette année, toujours à cause de la quarantaine. Après 18 mois de séparation, c'est donc son frère qui vient lui rendre visite. "18 mois c'est long. J'espère qu'à Noël je pourrai rentrer en Ecosse pour voir ma famille", soupire-t-il. Et il n'y a pas que la quarantaine qui joue, rappelle Anouchka : "il y a aussi les tests Covid et des tonnes de papier à remplir !" Avec l'été c'est donc le moment de revenir.

"C'est bon d'être de retour"

Louisa, Benjamin, Raphael et Edward ont attendu ce moment avec impatience, depuis plus d'un an. Retrouver leur maison, dans le vignoble bergeracois, qu'ils avaient laissé l'été dernier, juste avant le début des restrictions en Angleterre. "Pendant plusieurs années, on venait à Pâques, pendant les vacances scolaires, les vacances d'été. Donc pour nous la France fait partie de notre vie ! C'est bon d'être de retour. _C'est comme si la vie avait été mise sur pause, et on peut enfin réappuyer sur le bouton play_", sourit Louisa, la maman.