Les Anglais du Limousin : Alison veut devenir française suite au Brexit

Echaudés par le Brexit voté l'an dernier, de nombreux britanniques installés en France ont choisi de changer de nationalité. En Haute-Vienne, Alison Bell fait partie de ceux qui ont entamé les démarches pour devenir français. Elle nous explique pourquoi, dans notre série sur les Anglais du Limousin.

Au lendemain du vote du Brexit, Alison Bell effondrée, confiait sur France Bleu Limousin qu'elle avait passé "une partie de la nuit scotchée à sa télévision" sans parvenir à réaliser que son pays natal voulait réellement quitter l'Union Européenne. Quelques jours plus tard, cette Anglaise originaire de la région de Liverpool a pris la décision de demander la nationalité française. Une évidence pour elle qui vit en Haute-Vienne depuis 27 ans et n'a plus aucune intention de retourner vivre en Angleterre.

A la préfecture on m'a dit qu'il faut 18 mois pour avoir une réponse à la demande de nationalité française - Alison Bell

S'engage alors un véritable parcours du combattant pour cette femme déterminée à prouver qu'elle est bien intégrée en France. En octobre 2016, elle dépose son dossier en préfecture de la Haute-Vienne pour demander la nationalité française. Dans la foulée, elle se plonge dans le "livret du citoyen" afin de parfaire sa connaissance des institutions, de la vie politique et d'autres subtilités françaises. Ce document sert de base à un entretien obligatoire en préfecture qu'Alison a passé en mars 2017. "Il y avait des questions sur l'histoire française, la politique, l'ancien président, les lois les plus importantes qui ont été votées. J'ai quand même réussi à placer des petites choses que j'avais apprises par cœur."

Alison Bell s'est préparée pendant plusieurs mois avec le livret du citoyen en vue de l'entretien obligatoire en préfecture. © Radio France - Nathalie Col

Depuis cette épreuve qu'elle a trouvée "particulière", en raison de certaines questions insistantes sur le nombre de ses amis français et la fréquence à laquelle elle les voyait, Alison Bell a repris sa vie quotidienne. Elle sait qu'il lui faudra patienter probablement jusqu'en mars 2018 pour avoir la réponse à sa demande de nationalité française.

Le sujet reste tabou avec ses parents, venus la voir à Limoges cet été

Sa mère Florence a voté pour le Brexit, malgré quelques réserves, et son avis est très tranché sur la démarche de sa fille. "Nous aimons la France, mais nous avons des enfants Anglais !" lance-t-elle sur un ton sans appel. Son père William est un peu plus mesuré : "ça ne me dérange pas si c'est la double nationalité. Du moment que tu as accès à un passeport britannique qui te permet d'avoir des tas de droits." Sauf que si Alison devait vraiment faire un choix , elle abandonnerait sans hésiter sa nationalité britannique pour devenir seulement française. Elle n'a pas osé l'avouer à ses parents.