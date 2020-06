Les Anglais du Limousin se réorganisent face à la "quatorzaine" avec le Royaume-Uni

Malgré la réouverture des frontières intérieures de l'Europe, le Royaume-Uni impose une quatorzaine à l'entrée de son territoire. La France applique la même règle à ceux qui en viennent. Un casse-tête pour les Anglais du Limousin qui veulent se rendre sur le terre natale ou recevoir famille et amis.

Si le Limousin est depuis longtemps une terre d'adoption pour des milliers d'Anglais, tous n'ont pas pour autant coupé les ponts avec leur pays d'origine. Certains y retournent régulièrement, d'autres accueillent de la famille ou des amis en villégiature, mais dans les deux cas c'est désormais plus compliqué. Depuis le 8 juin, le Royaume-Uni impose une "quatorzaine" aux voyageurs qui entrent sur son sol. En retour, la France a décidé d'appliquer la même règle pour tous ceux qui viennent de ce territoire.

Des délais qui rallongent considérablement les séjours

Pour Alison Bell, qui vit à Limoges, il n'est pas question de faire le voyage dans ces conditions. Après avoir reporté un séjour en Angleterre durant le confinement, elle a finalement renoncé pour de bon à aller rendre visite à ses parents. "Normalement j'y vais pour des longs week-end. _Je suis à mon compte, je ne peux pas me permettre de m'absenter 15 jours d'affilée_, donc j'ai tiré un trait dessus pour cette année."

D'autant qu'il faut en réalité compter 14 jours d'isolement à l'aller et 14 autres jours au retour souligne Kirsty Bissel, une de ses compatriotes qui tient des chambres d'hôtes à Saint-Martial-sur-Isope, dans le nord de la Haute-Vienne. Elle s'est donc résignée à ne pas voir l'un de ses fils cet été, car il travaille en Angleterre. "S’il vient une semaine, ça veut dire cinq semaines de vacances à prendre ! Donc on ne le verra pas avant que tout soit terminé." Son plus jeune fils, encore étudiant, devrait en revanche faire le voyage. Même s'il devra rester confiné deux semaines dans sa chambre, repas compris, pour ne pas faire prendre de risques aux clients des chambres d'hôtes de ses parents.

Un anniversaire de mariage annulé car les invités n'ont pas pu venir

A Blond, également dans le nord de la Haute-Vienne, Christopher Goble et sa femme ont du annuler la fête prévue pour leurs dix ans de mariage. _"_Nos amis ne pouvaient venir pas ces jours-ci, à cause de la quarantaine." Un nouveau rendez-vous a été fixé en août, en espérant que les restrictions seront levées d’ici là. Espoir d'autant plus fort que Christopher gère un camping à Blond. Face à la quatorzaine, la plupart de ses clients britanniques ont tout simplement annulé leurs réservations.