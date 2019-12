Les animations sarthoises devraient rapporter 260.000 euros au Téléthon

Annick et Christophe s'occupaient de l'accueil des spectateurs, samedi 9 décembre, pour la soirée du Guécéthon (Téléthon à Guécélard).

Sarthe, France

Les centaines d'animations proposées en Sarthe, du vendredi 6 au dimanche 8 décembre, devraient rapporter 260.000 euros au Téléthon. Un montant en hausse par rapport à l'année dernière, selon le coordinateur départemental, Franck Bourget. Ces animations ont été portées par plus de 2.000 bénévoles sarthois. Le coup d'envoi a été donné, vendredi soir, à Tennie, ville la plus généreuse du département, avec plus de 20.000 euros récoltés tous les deux ans. Pour son Guécéthon, Guécélard accueillait le chanteur irlandais, Barry Moore, pour un concert caritatif.

Près de 75 millions d'euros récoltés au niveau national

Le compteur national des promesses de dons du Téléthon s'est arrêté à près de 75 millions d'euros. C'est plus que l'an dernier, où il affichait 69,3 millions d'euros. Mais attention, la collecte de dons n'est pas terminée ! Vous pouvez appeler le 36 37 ou faire un don sur internet jusqu'à la fin de la semaine prochaine.

Cette année on a récolté plus d'argent sur le terrain, que par téléphone ou internet. C'est l'inverse de l'an passé.

A minuit, dans la nuit de samedi 7 à dimanche 8 décembre, les Sarthois avaient donné 121.000 euros par téléphone ou internet. En 2018, les promesses de dons étaient plus hautes. Elles atteignaient les 135.000 euros. En tout, les habitants de la Sarthe avaient donné 538.000 euros.