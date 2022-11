Les animaux de compagnie de plus en plus résistants aux antibiotiques

Les animaux de compagnie sont de plus en plus soignés en cliniques vétérinaires.

Vos chiens et vos chats sont de plus en plus résistants aux antibiotiques selon une étude de l'Agence Nationale Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale (ANSES) publiée ce jeudi 17 novembre. Si la consommation d'antibiotiques a baissé pour les animaux d'élevages, elle augmente pour les animaux de compagnie.

Selon l'ANSES, les chats et les chiens ont reçus 10% d'antibiotiques de plus en 2021 qu'en 2020. Cette hausse s'explique en partie par une médicalisation plus importante des animaux de compagnie. Si cela leur permet de vivre mieux et plus longtemps, elle implique aussi une résistance plus importante aux antibiotiques.

Des gestes barrière pour éviter la transmission aux humains

Cela peut avoir des conséquences sur les humains. Particulièrement pour les propriétaires de chiens. Selon l'étude, un chien est davantage porteur de bactéries résistantes aux antibiotiques en sortant de la clinique vétérinaire qu'en y entrant. En le caressant, ils peuvent donc transmettre ces bactéries aux humains.

L'ANSES recommande vivement de se laver systématiquement les mains après chaque contact avec son animal, d'autant plus quand il sort de chez le vétérinaire. Les vétérinaire sont, eux, encouragés, comme nos médecins traitants, à prescrire moins d'antibiotiques.

Moins d'antibiotiques pour les animaux d'élevages

Parallèlement, la consommation d'antibiotiques a chuté pour les animaux d'élevages depuis 2011 de 67,9% pour les volailles, 58,5% pour les porcs, 44,7% pour les lapins et 23% pour les bovins.

Pour les animaux destinés à l'alimentation humaine, des mesures sont prises pour limiter la consommation d'antibiotiques. Par exemple, chez le leader français de l'élevage porcin, Cooperl, la castration est supprimée pour limiter les risques de plaie susceptible de s'infecter. En cas de pépin, des "traitements alternatifs" (antioxydants, fluidifiants, antalgiques) sont administrés en priorité.

Selon un spécialiste de l'Anses pour diminuer encore davantage l'utilisation d'antibiotiques, les pratiques d'élevage doivent changer. Il conseille notamment de choisir des animaux "un peu plus robustes, à croissance plus lente", moins serrés avec leurs congénères voire avec un accès au plein air.