Les animaux du cirque du Val d'Hazay attirent les critiques d'une association

C'est une habitante du Val d'Hazay qui a prévenu l'association PAZ, pour Paris Animaux Zoopolis. Un cirque avec des animaux sauvages s'installe en ville. Ce n'est pas interdit, mais le gouvernement a annoncé en septembre 2020 la fin progressive des cirques avec animaux.

La cofondatrice de l'association, Amandine Sanvisens, appelle la mairie : "On n'a eu de mal à les avoir, on voulait leur dire ce qu'on pensait, que c'est contre le sens de l'histoire... Ils sont emprisonnés à vie, il y a la violence du dressage, qui a l'objectif de soumettre l'animal. Ils sont trimbalés de ville en ville..."

Pour autant, cela ne fait pas changer d'avis le maire, Philippe Colas, qui défend son cirque avec des animaux : "Je n'ai pas l'impression d'être à contre-courant... On a le droit de ne pas aimer cela, mais ce n'est pas l'opinion de tout le monde. Je pense que cela fait partie de la vie d'un cirque, donc on continuera tant que l'on a le droit", clame l'élu, face au chapiteau rouge et blanc.

Les lionnes du cirque au repos © Radio France - Théophile Pedrola

A l'intérieur, pendant une représentation avec des enfants, on croise Loretta, qui se présente comme la coordinatrice du cirque. Elle accepte de montrer les cages des animaux, notamment celles des lions. A l'intérieur, six lionnes et un lion, à l'heure de la sieste. "Il faut savoir qu'aucun animal n'est prélevé dans la nature, ils sont nés ici... Et si on les relâchait, ils mourraient. Ils ne savent pas se défendre. Au moindre bobo, il y a un vétérinaire, on les nourrit..."

Ici, on défend l'amour pour les animaux, mais on craint la suite. Beaucoup pensent ne plus avoir d'animaux sauvages à la prochaine édition de la fête.