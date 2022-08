Les animaux du zoo de la Bourbansais en Ille-et-Vilaine face à la chaleur

Les températures vont à nouveau grimper en Ille-et-Vilaine. Jusqu'à 37 degrés attendus autour de Rennes ce jeudi 11 août selon les prévisions de Météo Bretagne. Comme nous les humains, certains animaux peuvent craindre la chaleur. Alors le parc zoologique de la Bourbansais à Pleugeuneuc (Ille-et-Vilaine) réfléchit à plusieurs astuces pour rafraîchir ses bêtes les plus sensibles.

Sur les 80 espèces différentes que compte le parc zoologique, une vingtaine font l'objet d'une surveillance spéciale de la part des soigneurs. "Nous avons mis les rênes des forêts dans une partie de la grande sapinière de la Bourbansais. C'était logique de mettre ces animaux dans un environnement qui se rapproche le plus possible de leur milieu naturel", explique le gérant du site Olivier de Lorgeril. Tous les enclos sont composés de trois parties : une ensoleillée, une ombragée et une où les animaux peuvent se cacher du regard des visiteurs.

Rênes, tigres, pandas roux

Les tigres font partie des animaux sensibles aux températures élevées. En période de fortes chaleurs, les soigneurs donnent une fois par jour une friandise un peu spéciale. "Ce sont des glaçons à base de poisson, viande et de sang que l'on a récupéré au moment de la décongélation du poulet", décrit Morgan, soigneur au parc zoologique.

Ces glaçons servent à les désaltérer, les rafraîchir, mais aussi à casser leur routine.

Il jette par dessus l'enclos les trois blocs de glace. Immédiatement, une tigresse s'approche. "C'est Laika, c'est la fille. Elle, elle saute toujours dessus après elle va se mettre dans son coin et les parents vont venir récupérer leurs glaçons. Ca sert à les désaltérer, les rafraîchir, mais aussi à casser leur routine. On en donne à différents moments car il ne faut pas que ce soit répétitif sinon l'animal s'en lasserait et ce ne serait plus un plaisir d'accéder au glaçon."

La tigresse de deux ans et demi se jette toujours sur ces pains de glace en premier. © Radio France - Lucie Amadieu

Quelques enclos plus loin, d'autres mammifères craignent la chaleur. Il s'agit de ce couple de pandas roux. Il y a quatre brumisateurs dans leur enclos. "Vous voyez ça mouille la branche et si on regarde bien l'arbre tout au fond. C'est l'arbre où ils ont fait leur cabane donc quand il pleut ça mouille leur zone où ils vont nicher", détaille le soigneur Morgan. Ces brumisateurs s'enclenchent cinq minutes toutes les heures. Il n'y a pas de restriction d'eau pour les animaux.

Une autre espèce fuit la chaleur

Les humains aussi s'adaptent en cas de fortes températures. Le gérant du site Olivier de Lorgeril constate le changement d'habitude des visiteurs lorsqu'il fait chaud. "Ils viennent beaucoup plus tôt en général à l'ouverture. Ils déjeunent sur place et en début d'après-midi ils quittent le site et vont peut-être à la plage." En été, le site accueille plus de 2.000 visiteurs par jour.