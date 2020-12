"Les animaux ne sont pas des cadeaux" : La SPA de Nîmes alerte sur les adoptions impulsives à Noël

À la SPA de Nîmes, 500 chiens et chats ont été abandonnés et adoptés en 2020.

À Noël, on pourrait être tenté de "faire cadeau" d'un animal de compagnie à son fils, sa compagne ou encore sa grand-mère. À la SPA de Nîmes, c'est hors de question car adopter une bête à poils, à écailles ou à plume n'est pas à prendre à la légère. Le risque est un simple retour à la case départ, un nouvel abandon voire pire.

L'abandon d'un animal de compagnie devrait d'ailleurs bientôt être sanctionné plus sévèrement. C'est en tout cas l'annonce de Julien Denormandie ce lundi. En pleine période des fêtes, le ministre de l'agriculture vient de dévoiler son plan pour lutter contre l'abandon des animaux.

Malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'en venant chez nous, ils vont repartir avec un cadeau

À la SPA de Nîme, chaque visiteur venu pour faire un cadeau, reçoit la même réponse, c'est non. "On sait comment ça va finir" explique Émeline qui travaille au refuge depuis huit ans, "Soit le chien ne va pas plaire, soit la personne ne voulait pas de chien, donc le chien va être mis de côté, abandonné de nouveau et ça peut parfois engendrer de la maltraitance."

On prend la responsabilité d'une vie

Adopter un animal de compagnie est une responsabilité sur le long terme, carles chiens et les chats peuvent vivre plus de 15 ans. "C'est aussi un budget" rappelle Claude Gabach, président de la SPA de Nîmes. "Les frais vétérinaires, la nourriture, il y a des frais tout au long de l'année."

En 2020, près de 500 chiens ont été abandonnés et adoptés au refuge de la SPA de Nîmes. Actuellement 53 amis à poils cherchent leur nouvelle famille. Pour les futurs adoptants, il est possible de venir les rencontrer sur rendez-vous.