Les animaux "oubliés" mis à l'honneur à la SPA de l'Isle-sur-la-Sorgue

On les appelle les "oubliés" de la SPA. Eux, ce sont les vieux chats et chiens, parfois malades ou avec des poils en moins qui attendent en vain dans leurs boxs qu'une famille leur offre un foyer. Pourtant, eux aussi méritent d'être adoptés ! C'est en tout cas le message que souhaitait faire passer la SPA "le refuge du Petit Pigeolet" de l'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) avec une journée spéciale qui leur était consacrée ce samedi. Marina est assistante de gestion à la SPA vauclusienne, elle explique l'importance de cette opération coup de poing. "Quand on vient dans un refuge pour adopter on ne pense pas forcément aux vieux chiens ou chats de 14 ou 15 ans. Pourtant, ce sont des animaux qui le rendent au centuple et qui ont beaucoup d'amour à donner."

"Les gens ne les regardent même pas"

Valérie Arbogast est responsable du pôle animalier de la SPA, elle est touchée par ces pensionnaires. "Ça nous fend le cœur de les voir ici en attendant que quelqu'un passe pour les adopter. Mais c'est vrai que souvent les gens passent à côté d'eux et ne les regardent même pas." Pourtant Valérie insiste, même les animaux âgés ont leurs qualités. "Par exemple, un chiot va tout vous détruire, tandis qu'un chien adulte est beaucoup plus calme et demande moins de promenade." Un message qui semble avoir été plutôt reçu par les familles adoptantes. Sur son Facebook, la SPA Vauclusienne note qu'il y a eu 50 promesses d'adoption pour 20 chats et 30 chiens. La SPA Vauclusienne qui précise par ailleurs qu'un dispositif nommé "les familles de l'espoir" existe. Si vous adoptez un chien ou un chat atteint d'une pathologie sévère, le refuge aide à prendre en charge les soins de l'animal.