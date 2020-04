Coronavirus : les animaux victimes du confinement ?

Les amis des animaux s'inquiètent : en cette période de confinement, les refuges SPA sont fermés. On ne peut plus venir adopter des chiens ou des chats. Certains vont même jusqu'à abandonner leurs animaux, parfois pour des raisons financières. Le point dans nos deux Charentes.

Le président de la SPA Jacques-Charles Fombonne a lancé lundi matin un appel à l'aide, chez nos confrères de France Info : avec le confinement, les Français ne peuvent plus sortir de chez eux pour venir adopter un chien ou un chat. Les refuges SPA, qui recueillent les animaux en provenance des fourrières, sont pleins à craquer et vont bientôt être saturés.

Les animaux, restés en fourrière, ne pourront pas être adoptés, et risquent d'être euthanasiés. En Charente-Maritime, les refuges SPA de Saintes et de Lagord ne s'en sortent pas trop mal. Les associations qui les gèrent n'ont pas constaté d'abandons plus nombreux. A Lagord, à côté de La Rochelle, il y a en ce moment 50 chiens pour une capacité de 80, et 28 chats.

Deux chats dans un box de la SPA © Maxppp - Grégory YETCHMENIZA / Le Dauphiné

Le refuge de l'Angoumois saturé

Au Refuge de l'Angoumois, à Mornac, à une quinzaine de kilomètres d'Angoulême, c'est bien différent : le Refuge est saturé depuis longtemps, et ça fait un peu moins d'une semaine que les abandons se manifestent. Des chiens et des chats errants sont signalés. Les propriétaires de chiens ou de chats appellent pour se débarrasser de leurs animaux. C'est parfois lié aussi à une précarité financière.

Mais la SPA de Mornac se refuse à tout recours à l'euthanasie, sauf pour raison médicale grave, quand le vétérinaire ne peut plus rien faire. Jamais par manque de place. Solution : les "mariages forcés" avec deux chiens dans un même box.

