Les Anis de Flavigny, entreprise la plus visitée de Bourgogne-Franche-Comté

Une fierté en plein cœur de l'été pour la fabrique des Anis de Flavigny , installée dans l'ancienne abbaye de Flavigny-sur-Ozerain (Côte-d'Or). Elle est l'entreprise la plus visitée de Bourgogne-Franche-Comté, selon les chiffres dévoilés par Entreprise et Découverte , association spécialisée dans les visites d'entreprises. 107.000 personnes ont visité la fabrique en 2022, un record historique pour l’entreprise côte-d'orienne !

Comment expliquer ce succès ?

"C'est super de savoir qu'on est l'entreprise la plus visitée, il y a énormément de monde, c'est agréable", se félicite Gaëlle, guide aux Anis de Flavigny depuis quatre ans. Elle avance l'aspect "curiosité" des visiteurs, façon Charlie à la chocolaterie, qui veulent découvrir l'envers du décor de l'Anis le plus célèbre de France (du monde?). Notre guide met également en avant le cadre, Flavigny-sur-Ozerain faisant partie de l'association des "Plus beaux villages de France". Et la localisation, sur la route des vacances, non-loin de l'A6 - au prix d'un petit détour.

Les touristes sont nombreux, mais certains viennent également en voisins. "Je voulais voir comment c'est fabriqué, vu que j'en mange ! Je connaissais les bonbons mais pas l'abbaye", admet Karine, venue en famille de Dijon. "J'ai appris qu'il fallait 15 jours pour fabriquer un bonbon que je mange en deux minutes ..." (rires).

Faire visiter, quel intérêt pour l'entreprise ?

Les visites guidées sont gratuites. Après une présentation d'environ 15 minutes dans une salle dédiée, les groupes, composés d'une dizaine de personnes, partent à la découverte de la chaîne de fabrication et de conditionnement. À l'été 2023, une dizaine de salariés sont en charge des visites - dont sept saisonniers. Toute une organisation, désormais bien huilée, qui présente des avantages pour l'entreprise, au-delà de la vente directe des bonbons à la fin des visites.

"C'est notre meilleure communication, explique Vanessa Labaume, chargée de la promotion touristique aux Anis de Flavigny. On va pouvoir parler, être transparents, être proches de nos consommateurs et tisser des liens. La visite va nous permettre d'élargir notre public. On avait l'ancienne génération, qui connaissait le bonbon par son enfance : ils vont venir, et faire découvrir à leurs enfants. On va toucher aussi cette cible. De cette manière-là, on va agrandir notre clientèle, la fidéliser. C'est aussi une mise en valeur de nos métiers, ça peut susciter des vocations !".

Les visiteurs découvrent le fonctionnement de la chaine de production © Radio France - Adrien Beria

Le classement complet (fréquentation en 2022)

Au total, selon Entreprise Découverte , association spécialisée dans les visites d'entreprises, 210 entreprises sont ouvertes au public en Bourgogne-Franche-Comté - pour 1,3 millions de visiteurs.

1/ Les Anis de Flavigny, Flavigny-sur-Ozerain, Côte-d’Or : 107.000 visiteurs

2/ Verrerie La Rochère, Passavant-la-Rochère, Haute-Saône : 70.000 visiteurs

3/ Château du Clos de Vougeot, Vougeot, Côte-d’Or : 60.000 visiteurs

4/ Le Cassissium, Nuits-Saint-Georges, Côte-d’Or

5/ Le Tuyé du Papy Gaby, Gilley, Doubs

6/ Moutarderie Fallot, Beaune, Côte-d’Or

7/ Caves d'affinage du Fort Saint-Antoine, Doubs

8/ Château de Pommard, Pommard, Côte-d’Or

9/ Distillerie Pierre Guy, Pontarlier, Doubs

10/ Distillerie Les Fils d'Emile Pernot, La Cluse et Mijoux, Doubs