Les annonces d'Edouard Philippe contre les casseurs ne satisfont pas complément les syndicats de policiers

Toulouse, France

Sanctionner les organisateurs des manifestations non-déclarées, mettre en place un principe de "casseur-payeur", créer un fichier pour interdire de manifestation les éléments les plus radicaux, c'est les annonces faites par le Premier ministre, Edouard Philippe, lundi 7 janvier.

Le gouvernement durcit le ton après un acte VIII des gilets jaunes violent et alors qu'un IXe est en préparation.

"Ça arrive trop tard !"

Ces mesures annoncées vont dans le bon sens pour les syndicats de police, même si "au niveau pénal, il n'y a rien qui change, déplore Luc Escoda, secrétaire régional du syndicat Alliance. Par exemple, avec la loi Taubira, on peut aménager les peines de ceux condamner à de la prison ferme et les mettre en liberté. Ce qui fait qu'ils peuvent continuer à aller sur des manifestations et s'en prendre aux forces de l’ordre."

Du côté des toulousains qui subissent depuis plusieurs semaines les débordements, ils espèrent que ces annonces vont permettre de réduire la violence. Même si certains n'en peuvent plus. "Ça arrive trop tard ! Ils les connaissent depuis le début les casseurs", se lamente une habitante. Et elle n'est pas la seule. "Je n'en peux plus, ajoute une autre. L'autre jour, j'ai vu un casseur. Je lui ai dit à quoi ça sert de casser. Et _je me suis faite insulter_, des gros mots et après va payer ton loyer, va payer le carburant. Il était dans son monde."

Combien de débordements faudra-t-il encore pr que les #giletsjaunes se rendent compte que leurs manifestations engendrent tjrs + de violences ? Leur attitude est irresponsable. Presque la moitié des manifestants auj. à #Toulouse étaient des casseurs, engendrant de nouveaux dégâts — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) December 29, 2018

Certains vont même jusqu'à proposer leurs solutions. "Il faut des groupes d'interventions rapides de 30 bonhommes qui se précipitent sur un casseur dès qu'il commence à casser. Ils l'interpellent. Il faut que ces mecs prennent peur."

Et pour limiter les débordements, le Premier ministre a annoncé le déploiement de 80.000 policiers et gendarmes sur tout le territoire ce week-end.