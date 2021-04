Les annonces d'Emmanuel Macron pour Montpellier

Le président de la République était en visite à Montpellier ce lundi sur le thème de la sécurité. Il a fait plusieurs annonces pour la ville notamment des effectifs policiers supplémentaires et la création d'une académie de police.

Le chef de l'état Emmanuel Macron a passé près de 7h à Montpellier ce lundi. Une visite sur le thème de la sécurité effectuée avec le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin. Le président s'est d'abord rendu au commissariat central , ensuite en voiture avec un équipage de la BAC et puis l’après midi dans le quartier de la Mosson. Le maire de Montpellier et président de la Métropole Michael Delafosse l'a suivi pas à pas, il a même déjeuné avec le chef de l'état ce qui a permis aux deux hommes d'échanger sur un certain nombre de dossier. Plusieurs annonces ont été faites :

-Des effectifs policiers supplémentaires, 50 hommes, en plus des 16 confirmés il y a un mois.

-La création d'une académie de police. On ne sait pas encore ou ni quand précisément elle sortira de terre mais cela signifie "beaucoup de retombées pour la ville" se réjouit Michael Delafosse.

Des policiers nationaux viendront à Montpellier se former, ça permettra des collaborations avec la faculté de droit, c'est aussi une bonne nouvelle pour nos hôteliers et nos restaurateurs

Michael Delafosse explique ce qu'est l'académie de police Copier

Autre gros dossier évoqué, l'ANRU, le programme de rénovation urbaine dont le périmètre va être étendu au centre commercial Saint-Paul qui sera transformé en grandes halles de la Méditerranée. Les deux hommes ont aussi parlé du futur musée de l'histoire de la France et de l'Algérie. Le président de la République reviendra bientôt dans la capitale héraultaise, pour le sommet France / Afrique début juillet.