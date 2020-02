Les annonces d'Emmanuel Macron sur le handicap ne convainquent pas les associations finistériennes

Le chef de l'État a fait ce mardi un plaidoyer pour donner plus de places et de chances aux personnes handicapées dans la société. Mais au delà des mots, le Sessad APF du Finistère regrette le manque de moyens annoncés.

Finistère, France

Emmanuel Macron demande aux Français de se mobiliser pour le handicap. Le chef de l'État a présenté son plan handicap, ce mardi.

Il affirme qu'il ne veut plus d'enfant sans solution à la rentrée. Il y en avait 15 000 en 2018, il en restait 8000 cette année.

Il faut une formation de base pour les enseignants

Mais pour Anne-Laure Le Gall la directrice de Sessad APF dans le Finistère qui s'occupe de la scolarisation de ces enfants, il faut miser sur la formation et le compte n'y est pas : "On attend que cela se concrétise en terme de moyens. Il manque du monde et il manque des formations pour les enseignants qui accueillent des enfants. Ils ne connaissent pas les problématiques, le développement d'enfants ou les besoins spécifiques de ces enfants. Donc ils ont besoin d'appui et d'une formation de base en fait."

Accessibilité : la balle dans le camp des maires ?

Même déception sur la question de l'accessibilité alors que certaines mesures n'ont jamais été appliquées, 15 ans après le plan Handicap de 2005 : "On attend le gouvernement sur les moyens et les mesures incitatives. Or, 9 personnes sur 10 éprouvent encore des difficultés d'accessibilité lors de leurs déplacements. On peut juste noter que le président de la République appelle les candidats aux municipales à s'engager mais il n'y a aucune aide incitative et aucune sanction pour les réfractaires."