Les anti-LGV continuent leur mobilisation en Gironde

Le collectif Stop LGV Bordeaux métropole et celui du sud gironde LGVNINA étaient mobilisés ce samedi contre le projet de ligne à grande vitesse Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse. Ils étaient une cinquantaine devant la gare Saint-Jean à midi selon les organisateurs. Puis, 400 à participer à une après-midi "festive" à Noaillan, au milieu de stands locaux et d'associations.

Le collectif Stop LGV Bordeaux métropole plaide notamment pour les transports du quotidien et dénonce un saccage économique avec ce projet.