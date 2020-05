Les apiculteurs en pleine récolte de miel

Rencontre avec un apiculteur amateur de Jarville-la-Malgrange dans l'agglomération de Nancy.

Daniel Faliguerho est apiculteur amateur.

Dans son jardin en pleine ville dans l'agglomération de Nancy, à Jarville-la-Malgrange, il possède deux ruches, avec chacune environ 50.000 abeilles. Des abeilles qui pollinisent les fleurs dans les jardins jusqu'à 3 Km autour de chez lui.

Daniel Faliguerho assure deux récoltes par an, une ce 26 mai et la prochaine fin septembre. En moyenne il récupère 20 kilos de miel par ruche et par récolte.

Selon des chiffres de ADA Grand Est, dans la région, fin 2018, 6679 apiculteurs s'occupent de 139 859 ruches.