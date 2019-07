Les applications à mettre dans votre valise

• Pour vos animaux domestiques

On ne peut pas toujours emmener son chat ou son chien sur son lieu de vacances. Et trouver un mode de garde est parfois compliqué. On fait appel aux voisins, à la famille, aux amis… mais c’est un véritable casse-tête.

WePetSitty est une plateforme d’entraide pour garder vos animaux de compagnie pendant que vous partez en vacances.

• Pour le transport

Si vous partez en voiture

Avant de prendre le volant, il est toujours intéressant de se connecter sur le site de la sécurité routière pour un rappel de quelques règles à avoir en tête.

Et pour éviter la panne sèche, Fabien Emo vous a déniché une application qui vous renseigne sur les stations essence les plus proches ou les moins chères. Elle s’appelle Gazoil Now

Si vous partez en train

Il peut être utile de télécharger l’application collaborative RailZ. Cette dernière permet de connaître instantanément la situation sur votre train.

Si vous avez quelques heures à Paris avant de prendre un autre train ou de réceptionner les clés de votre location, profitez-en pour visiter la Capitale.

Holibag est une plateforme de réservation de consigne à bagages auprès de commerçants à Paris

Dans tous les cas

Pensez à télécharger Bayam. Cette application va occuper vos enfants pendant les longs trajets.

Elle est sans pub et sécurisée.

• Pour vos souvenirs

Memotrips est une sorte de carnet de voyage connecté.

Via cette application, vous pouvez rédiger des textes directement depuis votre téléphone, synchroniser vos étapes, renseignez vos trains, vos hôtels... et surtout vous pouvez le partager avec vos proches.

Fizzer est également une application qui peut être amusante à avoir. Elle va vous permettre d’envoyer des cartes postales personnalisées