Les Apprentis d'Auteuil inaugurent un foyer de jeunes expérimental à Toulon

Derrière ce nom, résidence sociale à orientation éducative du Fort Saint-Antoine, c'est un projet pilote qui a vu le jour à Toulon et qui a été inauguré ce mercredi en présence de nombreuses autorités. C'est une résidence composée d'une quarantaine de studios, érigée par le bailleur social Erilia, gérée par "Les Apprentis d'Auteuil" qui a pour objectif d'offrir à chacun des 43 résidents de la structure un accompagnement global et individualisé afin de les mettre ou les remettre dans la voie de l'insertion professionnelle.

Tous les résidents ont en commun un parcours chaotique, souvent marqué par une rupture familiale ou des parents absents. Un parcours qui les a conduits pour certains à ne plus vivre chez eux. "Nous en avons qui vivaient dans leur voiture, ou en colocation précaire par exemple, ou encore dans des squats. Nous leur enlevons grâce à ce logement l'angoisse de ne pas savoir où ils vont dormir et s'ils vont dormir" détaille Frédéric Baudot, le directeur de la résidence.

L'antithèse de l'assistanat

Un logement et non un hébergement. La nuance est importante. Car "chaque résident doit s'acquitter d'un loyer." C'est l'une des conditions pour que le dossier soit accepté. Chaque jeune a droit à des aides, notamment de la CAF, par exemple. Mais une partie du loyer, un peu plus de cinquante euros doit provenir de leurs fonds propres. "Mon principal frein, c'était le logement, j'ai dû arrêter mes études. Et grâce à la structure, j'ai pu les reprendre. Ils m'aident aussi beaucoup sur des conseils sur comment se comporter dans une entreprise, rédiger un CV" témoigne Esteban, 21 ans, accueilli depuis six mois au sein de la résidence.

Les jeunes accueillis sont tous volontaires, motivés et conscients de leurs besoins. Les résidents s'engagent aussi notamment à suivre des ateliers de formation, dispensés par une équipe présente en permanence, sur la gestion d'un budget par exemple. L'idée étant de les préparer à l'après, quand ils seront en mesure de quitter la résidence pour rejoindre "la vie normale".

Car la structure n'a pas vocation à conserver ses locataires sur le long terme. Après un bail de maximum deux ans pour les jeunes majeurs, l'objectif, c'est qu'ils volent de leurs propres ailes avec toutes les armes nécessaires. "Cette solution permet de leur prouver qu'ils ont des talents, qu'ils ont les capacités à devenir. Très souvent, quand on a eu un parcours compliqué, on peut se demander si on est une belle personne. Nous sommes convaincus, aux Apprentis d'Auteuil que chaque jeune que nous rencontrons, est une belle personne. Il faut juste qu'on leur permette de le découvrir" indique Bruno Galy, le directeur Paca pour les Apprentis d'Auteuil.

Un investissement pour l'avenir

La résidence est un projet pilote, unique en France. Mais il a vocation à être modélisé dans deux ans, si les résultats sont positifs.

C'est en tout cas pour ces jeunes un moyen d'avoir une nouvelle chance. "Ce type de dispositif, pour notre société, c'est un investissement pour que justement demain, la société, n'ait pas à financer certains parcours qui nécessitent encore d'être financés" conclut Bruno Galy.