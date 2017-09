Les arbres des Allées Paul Riquet à Béziers emmaillotés et colorés.

Les platanes du centre-ville de Béziers brillent de mille couleurs. Le "yarn bombing" né aux Etats-Unis déferle sur les Allées Paul Riquet . Le tricot urbain emmaillote les arbres et provoque surtout de belles rencontres.

Habiller les arbres de Béziers avec des écharpes en laine . Au début de l'aventure, en février, elles n' étaient qu' une poignée à y croire Sept mois plus tard, elles sont presque 200 à avoir fait cliqueter leurs aiguilles à tricoter. Une mode venue des Etats-Unis pour égayer les villes en recouvrant le mobilier urbain de couleurs vives. Quelques chiffres donnent le tournis : 142 platanes emmaillotés, 161 écharpes longues de 2 mètres et larges de 30cm et 5 300 pelotes de laine! Et pas un seul homme dans la troupe! Une belle réussite visuelle mais aussi et surtout une aventure humaine hors du commun. Ces dames sont sorties de chez elles, elles ont tricoté dans les associations , dans les maisons de quartier . Elles ont ainsi fait de belles rencontres et passé d' excellents moments ensemble.

Du monde sur les Allées Paul Riquet pour l'inauguration. Copier

Passants et automobilistes profitent du décor multicolore. © Radio France - Gaëlle Schüller.

Les tricoteuses âgées de 11 à 96 ans ... retraitées dans leur grande majorité, sont heureuses du résultat mais aussi de tous ces après-midi où elles se sont retrouvées ...Du tricot urbain à l'arbre aux palabres, il n'y a qu'un pas!

Les tricoteuses n'ont pas trouvé de tricoteurs... Copier

Certaines tricoteuses affichent leur talent. © Radio France - Gaëlle Schüller.

L'opération a été financée à 50/50 par l'Etat et la Ville de Béziers . Devant un tel succès, le sous-préfet et le maire se sont engagés à appuyer une nouvelle initiative . Reste à trouver la bonne idée. Mais ces dames ont à présent des projets plein la tête pour continuer à sortir ensemble. Pas question pour Francette de s'arrêter en si bon chemin.

On avait un peu d'arthrose...mais on a résisté... Nous sommes fières!

Francette trouve l'aventure for-mi-dable. Copier

Une photo de "famille" a été offerte à toutes les participantes. © Radio France - Gaëlle Schüller.

Les arbres des Allées Paul Riquet à Béziers devraient quitter leurs atours fin octobre et les écharpes en laine recyclées...