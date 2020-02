Les arbres mis à l'honneur dans les Médiathèques de Talence

Après avoir minéralisé les villes, le monde urbain revient au végétal et décide à nouveau de préserver les arbres. A Talence, et jusqu'au 6 mars, le réseau des médiathèques présente le temps fort "Arbre". Expositions, animations et conférences sont au programme.